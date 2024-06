A apresentação de Djavan está programada para as 21h30, no Palco Yelum

Garças, capivaras, borboletas, jacarés, canários, pombas, jacus e corujas – alegrai-vos! Neste final de semana, esses seres da fauna da Pampulha vão conviver, durante dois dias, do festival, literalmente falando, sensacional. Não poderiam ter escolhido um outro lugar que casa tão bem com encontro musical que trará a BH, convidados sonoros como Djavan, Marina Sena e Marcelo D2. No recanto escondido no cartão-postal de Belo Horizonte, o Parque Ecológico é muito mais do que apenas um refúgio verde em meio à movimentada capital mineira - é um local onde as artes florescem, inspiradas pela natureza.

Leia mais: Espaço verde se torna parque ecológico na Pampulha depois de 20 anos





Ao adentrar nesse oásis, seus sentidos são imediatamente transportados. O canto dos pássaros e o sussurro do vento entre as folhagens criam uma sinfonia natural, enquanto seus olhos se deliciam com a beleza das espécies vegetais cuidadosamente preservadas. É nesse cenário encantador que a criatividade encontra seu lar. É também um palco para que novos talentos floresçam e compartilhem seu potencial criativo com o mundo. Mais do que um simples parque, o local é um templo sagrado das artes, onde a natureza e a criatividade humana se encontram em perfeita harmonia. Lá, a beleza do mundo natural se funde com a expressão artística, dando origem a um cenário único que enriquece a alma e provoca o relaxamento necessário para apreciar a natureza ao redor.





Minas-Japão





O Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo, mais conhecido como Parque Ecológico da Pampulha, foi aberto ao público em 21 de maio de 2004, após um processo de recuperação ambiental. Suas características únicas no Brasil oferecem às pessoas a oportunidade de se conectar diretamente com a natureza. Com 30 hectares de áreas verdes, o Parque é um ótimo local para caminhadas, passeios de bicicleta, prática de slackline, soltar pipas, fazer piqueniques e relaxar. Em 2009, o Memorial Minas-Japão foi inaugurado no local, em celebração ao Centenário da Imigração Japonesa no Brasil.







Festival Sensacional

No sábado, é a vez de iluminada Marina Sena, que faz uma bela homenagem à Gal Costa Festival Sensacional/Divulgação





Pelo terceiro ano consecutivo, o Festival Sensacional, ou Sensa! para os íntimos, desembarca nesta sexta-feira (21/6) e sábado no Parque Ecológico na Pampulha. Na primeira investida musical nesse local, em 2022, o festival atraiu 15 mil

pessoas com mais de 30 artistas. No ano passado, repetiu o feito, dessa vez trazendo Gilberto Gil para celebrar a sua noite de abertura. Entre acertos e falhas, Sensacional animou 25 mil pessoas.





Entre os os convidados para edição deste ano, estão: Djavan, Marcelo D2, Marina Sena e tantos outros. O Sensacional também anunciou novos artistas que irão compor o line-up. Na sexta, DJ Yuga irá garantir que a música não pare. E no sábado, o Comitê Indígena abre a programação musical no gramado, no palco Petra, seguido pela Babadan Banda de Rua, que traz um cortejo especial para o evento. Outra novidade é Ladogz, da França, que abre o Palco Chacoalha e é fruto da parceria do festival com a Groover e a Embaixada da França.





O começo de tudo

Festival atraiu, em 2023, cerca de 25 mil pessoas o parque na Pampulha Festival Sensacional/Divulgação







Criado em 2010, o Sensacional realizou a sua primeira edição embaixo do Viaduto Santa Tereza. Nos anos seguintes, fez parte do ressurgimento do Carnaval de Rua de Belo Horizonte. Entre 2011 e 2013, foi realizado no sábado de pré-carnaval. Já em 2014, a festa

foi durante o carnaval: em dois dias, 7 bandas foram vistas por mais de 80 mil pessoas na Praça da Savassi. Em 2016, o cenário da festa foi o Parque Municipal, que recebeu dois dias de programação no Centro da cidade. Em 2018, o festival ocupou a Esplanada do Mineirão com dezenas de atrações em uma edição realizada em parceria com o Festival Sarará.Já em 2020, o Sensacional! marcou

o início do carnaval de Belo Horizonte, com mais de 40 atrações, na festa política, diversa e bem-humorada, para 25 mil pessoas no Mineirão. Deu uma parada por conta da pandemia do coronavírus e retorna, então, em 2022, no Parque Ecológico







PARCERIA COM A BUSER

O Sensacional! disponibilizará, em parceria com a Buser, diversos ônibus para ir e voltar do festival, em diferentes horários, com pontos na Av. Afonso Pena, 1271 e no estacionamento do Parque Ecológico. As passagens têm o preço de R$ 30 e podem ser adquiridas pelo link



ACESSOS

A produção chama a atenção para as mudanças de trânsito nos arredores do parque nos dias do evento. Para quem prefere ir de transporte público, indicaram as linhas 5106 e 3302 A. Outra informação importante é que é melhor deixar o carro em casa, por não existir estacionamento por perto e pelo fechamento das ruas nos entornos do evento.

O endereço para entrar no festival é o Marco Zero da Pampulha (Av. Otacílio Negrão de Lima, 6061), mas o local mais estratégico para pedir motoristas de aplicativo na volta é a Av.Novara, 1600, para a volta. Esses endereços terão iluminação, policiamento e seguranças.





PARCERIA COM A FESTA DA LUZ

O Parque Ecológico será iluminado por obras das três edições da Festa da Luz. Entre elas, “Plantas Pulsam”, de Thiago Mazza; “Desperta Kundalini”, de Paula Duró, e “Bo’eda Pirõ/Arco-Íris Cobra”, de Daiara Tukano, além dos letreiros icônicos de Ailton Krenak, Grace Passô,entre outros.





COPO PARA TODOS

Com o objetivo de gerar menos lixo e possibilitar a reciclagem de 100% dos resíduos gerados pelos bares, todo o público irá receber um copo na entrada no festival, nos dois dias. A ação ocorre em parceria com a Yelum e com a Petra.







PATROCÍNIO PETRA

Entre os patrocinadores do evento, Petra - marca do Grupo Petrópolis - será a cerveja oficial do Festival Sensacional. A cerveja – que conversa com o festival, pois reforça a identidade e posicionamento da marca, ligados à brasilidade e às misturas autênticas – oferecerá ao público diversas ativações, dentre elas, espaço instagramável, bar proprietário, assinatura do palco principal e tirolesa. O público poderá apreciar a Petra Origem Puro Malte, cerveja produzida com lúpulos nobres e que resulta em um amargor elegante e muito bem equilibrado.







SHOWS

Sexta-feira - Noite de Abertura Sensacional! - 21 de junho

Palco Petra

20h às 21h - Xande de Pilhares canta Caetano Veloso - Djavan





Palco Yelum

21h30 às 23h - Djavam







SÁBADO / 22 de junho



13h às 13h50 - Comitê Indígena - Palco Petra

14h às 15h - Babadan Banda de Rua - Esplanada

15h15 às 16h15 - Dona Onete - 85 anos - Palco Petra

16h30 às 17h30 - Marina Sena canta Gal Costa - Palco Yelum

17h45 às 18h45 - FBC convida Letrux - Palco Petra

19h às 20h - Marcelo D2 | A Procura da Batida Perfeita - Palco Yelum

20h15 às 21h15 - Banda Uó - Palco Petra

21h30 às 22h45 - OlodumBaiana - Palco Yelum





Palco Chacoalha

13h30 às 14h30 - Ladogz

15h às 16h - Ogoin e Linguini convidam Juye e Maui

16h30 às 17h30 - Ana Frango Elétrico

18h às 19h - Ivyson

19h30 às 20h20 - Irmãs de Pau

20h50 às 21h40 - WS da Igrejinha

22h às 22h50 - Ebony Programação





Palco Nave

13h às 15h - Cris Pantoja

15h às 17h - Miss Tacacá

17h às 20h - Belisa B2B João Nogueira

20h às 22h - Kingdom

22h às 23h - Vhoor







Ingressos: Festival Sensacional!





Outras informações: @festivalsensacional