Se deparar com um queijo rolando escadaria abaixo, seja bem-vindo à Minas

No início do ano, a cena de um queijo rolando em uma escadaria, movimentou as redes sociais. No vídeo, uma mulher grita desesperadamente: ‘meu queijo, meu queijo”, enquanto a iguaria, típica dos mineiros, desce os intermináveis degraus da ladeira da Igreja de Santa Rita, na cidade do Serro. Com milhares de visualizações, a imagem divertida gravada e narrada pelo psicanalista Marcus Machado, projetou ainda mais a cidade histórica mineira, na Região do Vale do Jequitinhonha e próxima à Diamantina, para o mundo.



Em um mergulho nas curvas da Serra do Espinhaço onde, há mais de 300 anos, o sotaque caipira sussurra segredos da queijaria artesanal. Lá, produtores simples da Região do Serro, com as mãos calejadas e o jeitinho manso de quem sabe esperar, transformam leite cru, pingo, sal e coalho em queijos de encher os olhos e o paladar — um tesouro com Indicação Geográfica desde 2011. Entre casarios coloniais, cheiro de café coado e paisagens que parecem quadro, a rota convida para um causo gostoso, misturando sabor, história e aquela hospitalidade que só o mineiro tem, num passeio que vai ficar na alma!

Com seus modos de produção artesanal reconhecidos como patrimônio imaterial no estado (2002) e pelo Iphan (2008), o Queijo Minas Artesanal da Região do Serro ganha visibilidade e assegura desenvolvimento econômico ao território. Há um ano, o projeto de promoção do produto ganhou novo impulso com a apresentação da Rota do Queijo da Região do Serro, estruturada em uma atuação do Sebrae Minas e do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult). Em uma imersão na história, cultura e sabores locais, os empreendedores transformaram o ofício em oportunidade para expandir as vendas e o faturamento, aliando gastronomia e turismo regional.

A intenção de se trabalhar a cadeia turística nasceu a partir do lançamento da marca coletiva ‘Região do Serro’ em 2015. Em seguida, no ano passado, quando foi organizada e lançada a candidatura do Queijo Minas Artesanal ao título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, concedido pela Unesco, todo o projeto foi viabilizado e consolidado.

“O Serro é o berço do Queijo Minas Artesanal e um dos corações da nossa mineiridade. Ao longo de mais de 300 anos, essa região moldou um modo de fazer único no mundo — agora reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. A Rota do Queijo do Serro transforma esse patrimônio em vivência, em travessia sensorial, onde o turista degusta, aprende e pertence. Ao unirmos cultura, turismo e tradição, estamos impulsionando a economia local com raízes profundas, sabor inconfundível e futuro promissor”, ressalta o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira.

O destino nasceu com a missão de impulsionar o turismo de experiência associado à cadeia de valor envolvida com a produção do queijo. De acordo com o gerente do Sebrae Minas na Regional Jequitinhonha e Mucuri, Rogério Fernandes, o território já é reconhecido pela arquitetura, patrimônio cultural e por seus diversos atrativos naturais, como a paisagem da Cordilheira do Espinhaço.

“Por meio de consultorias e capacitação, fortalecemos a conexão dos empreendedores com suas raízes e preparamos cada um para aproveitar o ‘modo de fazer o queijo’ e também a gastronomia para atrair mais turistas e ampliar o mercado”, ressalta Rogério.

Com a rota, as queijarias foram transformadas em pontos de encontros de turistas. Agora é possível visitar as fazendas, ver de perto o modo de preparo dos queijos, além de degustar a iguaria harmonizada com frutas, quitandas, vinhos, espumantes, cervejas e, principalmente, uma boa prosa.

O primeiro encontro de trabalho para estruturação da rota foi realizado no início de agosto de 2024, na cidade do Serro, com a participação de produtores e empresários locais, entidades relacionadas ao setor, além de representantes do Sebrae Minas e do Governo do Estado.

Em seguida, empreendedores receberam consultorias sobre design de experiências turísticas. Elas foram realizadas até novembro com cinco queijarias e outras duas lojas que comercializam queijos. Neste processo, foram trabalhadas temáticas sobre experiência em propriedades rurais, análise sensorial e harmonização e experiência gastronômica. Também foram realizadas visitas-testes para formatação de sete atividades que se encontram no e-book da rota e são disponibilizadas aos turistas.

As experiências foram desenvolvidas por meio do programa Check-in Turismo, que oferece suporte empresarial aos pequenos negócios da cadeia do turismo no estado e promove o desenvolvimento econômico local por meio da formação de lideranças, a estruturação dos produtos e destinos e o desenvolvimento de ações que conectam negócios e mercados.

Chegada dos turistas

Desde dezembro do ano passado, quando a rota passou a receber visitantes, estima-se que 1 mil turistas passaram pelos atrativos. Integrante do grupo República dos Viajantes, Jackeline Silvério, natural de João Monlevade, reuniu vários amigos para viajar e curtir atividades de relaxamento. Em caravana, eles percorrem diversos estados brasileiros e cidades mineiras, encerrando o trajeto passando justamente pela Região do Serro.

Os atrativos escolhidos por Jackeline e seus 37 amigos foram o Café Imperial Dona Lucinha e a Queijaria Maria Nunes. “Era uma vinda muito desejada por todos. Conhecemos a Christiane Brandão (proprietária da queijaria) por reportagens e na internet e nos encantamos pela sua história e pelo trabalho. A visita foi uma experiência única. Ao degustar os queijos, aprendemos as diferenças de cada um por conta da maturação”, relata.

Recomeço e resultados

Em Conceição do Mato Dentro, a produtora Estela Mares optou por voltar para o campo, logo após se aposentar. Ao lado do companheiro Rafael Batista, ela começou a administrar a queijaria que leva o nome de sua mãe, ‘Dona Iaiá’, com quem aprendeu o ofício. Após participar de diversas consultorias, ampliou o número de visitantes em sua propriedade. “As pessoas tem a curiosidade de saber como é o processo de produção e, agora, conseguimos mostrar e atender bem a todos”, destaca a produtora.

Além de aumentar seu faturamento com o ticket de visitação na fazenda, Estela percebeu um crescimento de 150% da venda direta dos queijos artesanais. “Com a visita guiada, estamos vendendo uma quantidade muito maior de queijos para o cliente final. Recentemente, recebi um grupo de 30 pessoas de Blumenau (SC), e as vendas foram ótimas. Antes, a maioria da nossa produção ia para a revenda. Agora, temos o cliente vindo até nós”, comemora Estela.

Novidade

Uma das atrações em agosto na Rota do Queijo da Região do Serro serão os passeios guiados, que entram em operação durante o Festival Fartura (nos dias 2 e 3) e a Festa do Queijo do Serro (de 23 de agosto a 1º de setembro). O ponto de encontro dos passageiros será na cidade do Serro, e a experiência conta com guia de turismo.

Durante a Festa do Queijo do Serro, a rota ainda contará com o Festival Gastronômico “Aqui Tem Queijo”. Os visitantes poderão degustar pratos elaborados com essa iguaria regional. O evento terá curadoria e aula-show com o chef Caio Soter. A entrada é gratuita.

Passeios disponíveis

2 de agosto

Visita na Queijaria Bom Sucesso, Walking Tour e Degustação Harmonizada no Serro do Queijo

23 de agosto

Visita na Queijaria Fazenda Ventura e Festival Gastronômico Aqui Tem Queijo.

24 de agosto

Walking Tour com encerramento no Festival Gastronômico da Festa do Queijo.







Serviço

Informações e agendamento pelo (38) 8401-5433 – Agência Minas Gerais

