Onde levar as crianças na reta final das férias?

Enquanto oferece uma diversificada programação cultural no festival Inverno nas Montanhas, que conta com apresentações musicais em todos os finais de semana até o próximo dia 27/7, Monte Verde, no Sul de Minas Gerais, aguarda pelos turistas com várias boas opções de atividades para serem feitas pelas famílias e suas crianças durante este período das férias escolares de julho.

Com paisagens exuberantes e localizado a mais de 1.500 metros de altitude na Serra da Mantiqueira, o distrito de Camanducaia também é o lugar ideal para os amantes do frio que pretendem aproveitar os atrativos da atual estação, na qual o vilarejo mineiro chegou a registrar -3ºC no último dia 25 de junho.

“Com um clima agradável e temperaturas predominantemente amenas, o nosso charmoso vilarejo está cheio de boas alternativas de programas para as famílias nas férias de julho. Os pais, além de poderem desfrutar das atrações gratuitas do Inverno nas Montanhas, poderão levar os seus filhos a lugares incríveis na deslumbrante natureza local ou na própria avenida principal do distrito, como a Patinação no Gelo e o espaço de arte da Cristina Bottallo”, ressalta Rebecca Wagner, presidente da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região).

A entidade incluiu essas duas atrações entre dez dicas de atividades para serem realizadas com as crianças no tradicional destino do Sul de Minas. Confira:



Combo Parque Oschin, VillaLeta e Sítio Cachoeira Família Oschin

Prática do arco e flecha, feita de forma monitorada, é um dos atrativos para as crianças curtirem no VillaLeta VillaLeta/Divulgação Atração disponibiliza monitores para ajudar crianças a patinarem em sua pista Tulio Santos/EM Tirolesa com 80 metros de extensão é uma das atrações para as crianças no local Fazenda Radical/Divulgação Interação entre aves domesticadas e os visitantes é oferecida pela atração Escola de Falcoaria/Divulgação Espaço de Arte Cristina Bottallo promoverá o "Fondue com Arte" em três sextas-feiras do mês Espaço de Arte Cristina Bottallo/Divulgação A Horseland oferece atividades equestres especialmente voltadas para as crianças em Monte Verde Horseland BJ Atividades Turísticas/Divulgação Sítio ecológico fica localizado em uma ampla área preservada com natureza exuberante em Monte Verde Araukaria Brazil/Divulgação Caça ao tesouro a cavalo está entre as atividades oferecidas pelo centro equestre Horseland (Foto: Horseland/Divulgação Voltar Próximo

Três locais com amplas áreas abertas e belas paisagens em Monte Verde, o Parque Oschin, o VillaLeta e o Sítio Cachoeira Família Oschin são ótimas opções de passeios para famílias com crianças e estão com opções de combos promocionais de ingressos que dão direito a frequentar as três atrações. O Parque Oschin está em um espaço de 50 mil m², abriga diferentes espécies de pássaros e outros animais, com destaque para as lhamas, e possui nascentes, araucárias e xaxins centenários, um playground e um restaurante. No local é promovido o Festival do Pinhão, com o tradicional café tropeiro e a apresentação da Sapecada do Pinhão, sempre ao meio-dia, até o dia 10 de agosto.

O VillaLeta, que tem diversas atrações de temática viking, como a exposição do Drakkar, réplica de barco usado pelos povos escandinavos, possui duas áreas kids. Uma delas, na parte externa, oferece como uma das boas opções para a garotada a prática do arco e flecha. E aos pais que levarem os seus filhos, o estabelecimento traz como um dos diferenciais a sua movimentada agenda de shows, com bandas covers de grupos como U2, Queen, Coldplay, ABBA e Bee Gees, além de outras de rock nacional e que fazem tributo a Elvis Presley e Raul Seixas.

Já no sítio que integra essa alternativa de combo promocional e fica no bairro Pitangueiras, a cerca de 30 minutos de distância de Monte Verde, a cachoeira, a típica comida mineira e a pescaria esportiva realizada em dois tanques são os maiores atrativos. Mais informações no site e pelo WhatsApp: (35) 99753-4333.



Horseland BJ Atividades Turísticas

A Horseland oferece atividades equestres especialmente voltadas para as crianças em Monte Verde Horseland BJ Atividades Turísticas/Divulgação





Refúgio encantador para famílias que buscam vivências ao ar livre e conexão com os animais, o centro de atividades equestres oferece uma programação especialmente pensada para as crianças. Com foco em vivências educativas, esportivas e recreativas por meio de atividades que também proporcionam bem-estar emocional, o local disponibiliza aulas de equitação infantil; passeios a cavalo nas trilhas da montanha, com roteiros leves e percorridos com o auxílio de um guia; gincanas temáticas e dinâmicas em grupo que visam promover integração e trabalho em equipe, como por exemplo por meio de uma brincadeira de caça ao tesouro a cavalo. Para completar, o atrativo na natureza local conta com atividades de arco e flecha infantil e de piquenique no bosque. Mais informações no perfil no Instagram e pelo WhatsApp: (11) 99237-9067 e (11) 99682-1522.

Sítio ecológico Araukaria Brazil

Sítio ecológico fica localizado em uma ampla área preservada com natureza exuberante em Monte Verde Araukaria Brazil/Divulgação

Localizado em uma área preservada de 140 mil m² na Serra da Mantiqueira, o sítio ecológico é um outro refúgio deslumbrante da paisagem de Monte Verde e oferece opções de trilhas autoguiadas em percursos sinalizados. Para os pais que levarem os seus filhos, uma boa pedida é o trajeto de 640 metros que é feito dentro de uma encantadora floresta. Para as crianças, a agência Araukaria Brazil oferece atividades sensoriais que visam incentivar o respeito da garotada pela natureza, como por meio da criação de cartões artesanais com folhas e flores locais, da montagem de uma pulseira ecológica ou ao fazê-las sentir o ambiente com os olhos vendados, confiando nos seus outros sentidos. Com o uso do cupom JULHO2025, os ingressos comprados pelo site ou via WhatsApp: (35) 98452-2303 estão com 10% de desconto neste mês.

Espaço de Arte Cristina Bottallo

Espaço de Arte Cristina Bottallo promoverá o "Fondue com Arte" em três sextas-feiras do mês Espaço de Arte Cristina Bottallo/Divulgação

Situada na avenida Monte Verde, 2072, a galeria está promovendo em julho oficinas com técnicas criativas específicas para as crianças, a partir dos 4 anos, diariamente, às 11h, e também em horários avulsos. A garotada poderá levar para casa os trabalhos produzidos no estabelecimento, que ao longo do mês disponibilizará atividades de pintura Bauernmalerei, flores prensadas, aquarela, colagem, estampa em camiseta e pintura em pedras. Neste período de férias escolares, o local está funcionando de quinta-feira a terça e fechando apenas às quartas, mas abrirá neste próximo dia 9 de julho por causa do feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado no estado de São Paulo. A grande novidade da casa é o "Fondue com Arte”, que ocorrerá nas sextas-feiras dos dias 11, 18 e 25 deste mês, às 17h, com uma aula de aquarela na qual os participantes pintarão um quadro e serão servidos com um delicioso fondue de queijo, acompanhado de uma taça de vinho (ou suco) e mousse de chocolate como sobremesa. Mais informações com a própria artista plástica Cristina Bottallo pelo WhatsApp: (11) 99171-7075.



Patinação no Gelo Monte Verde

Atração disponibiliza monitores para ajudar crianças a patinarem em sua pista Tulio Santos/EM



Com 200 metros quadrados e capacidade de receber até 50 pessoas patinando ao mesmo tempo, a pista da atração é uma boa opção de diversão para as famílias. O estabelecimento oferece monitores e andadores reguláveis para garantir maior segurança às crianças menores, mas a casa lembra que a idade mínima para patinar é de cinco anos. Com ingressos a R$ 100 por 30 minutos de diversão no gelo, o local funciona diariamente, das 10h às 20h30, em julho. Mais informações pelos telefones: (35) 3438-1440 e (11) 91252-8800 (WhatsApp).

Vitalis Clube Arena Beach



Com duas quadras localizadas a aproximadamente 1.600m de altura, o local se tornou referência em Monte Verde para curtir o beach tennis e oferece aulas da modalidade para crianças. Boa opção de atividade física para ser realizada em família, esse esporte é curtido no distrito em uma arena montada na Travessa Aeroporto 22 e funciona das 7h às 21h, de segunda a sexta-feira; das 8h às 18h, aos sábados; e das 10h às 16h, aos domingos. Neste mês, o estabelecimento oferece day use, por apenas R$ 30 por pessoa, às quartas-feiras, enquanto nos demais dias da semana as reservas, por hora de diversão, saem por R$ 120. O clube também empresta raquetes e bolinhas, sem custo adicional, para os clientes que não levarem os seus equipamentos. Mais informações disponíveis no perfil no Instagram e no WhatsApp: (32) 98703-8438.





Fazenda Radical

Tirolesa com 80 metros de extensão é uma das atrações para as crianças no local Fazenda Radical/Divulgação



Um dos melhores locais de Monte Verde para praticar esportes ao ar livre, o espaço está oferecendo, em julho, as atividades de passeio a cavalo, arvorismo, escalada, arco e flecha e trajetos em uma mega tirolesa de 1.050 metros de extensão, a mais de 75m de altura, além de uma kids, com percurso de 80m. Neste mês de férias escolares, a Fazenda Radical está funcionando diariamente, das 9h às 15h, e os preços dos pacotes com diferentes combinações de modalidades variam de R$ 90 a R$ 297. Mais informações no site e pelo WhatsApp: (35) 98817-2645.





Escola de Falcoaria

Interação entre aves domesticadas e os visitantes é oferecida pela atração Escola de Falcoaria/Divulgação



A atração proporciona aos seus visitantes vivenciar uma das mais antigas formas de interação entre o homem e a natureza. Em uma das experiências oferecidas, o instrutor apresenta um gavião-asa-de-telha em um espaço especialmente preparado para o seu voo e explica sobre a arte milenar, as aves de rapina e seu treinamento. A atividade com esses animais domesticados pode ser feita até pelas crianças, mas a escola alerta que é indicada para pess oas a partir de sete anos de idade, sendo que a sua realização exige agendamento prévio pelo link. O estabelecimento também não permite a entrada de pets. Mais informações disponíveis no site e pelo WhatsApp: (35) 98851-5333.