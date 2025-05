Quem é o "Padre Gato" que roubou a cena no Conclave e conquistou a internet

Na última semana, enquanto o mundo católico aguardava ansiosamente a fumaça branca na Capela Sistina para anunciar o novo Papa Leão XIV, um brasileiro inesperado roubou os holofotes na Praça São Pedro. Jefferson Merighetti, carinhosamente apelidado de "padre gato" pelos internautas, virou sensação nas redes sociais, com vídeos e memes que fizeram até os menos devotos quererem assistir a uma missa. Mas quem é esse sacerdote que uniu beleza, simpatia e fé em um só pacote?

Jefferson Merighetti, de 46 anos, é um carioca da gema, natural do Rio de Janeiro, que atualmente mora em Roma, Itália. Ele é presbítero da Arquidiocese do Rio e, além de celebrar missas, tem uma trajetória que mistura espiritualidade, cultura e até um toque de modernidade. Formado em História da Arte Sacra pela Faculdade do Mosteiro de São Bento, no Rio, ele também é mestre em Bens Culturais pela prestigiada Universidade Gregoriana de Roma. Não bastasse, Jefferson se define no Instagram como "cultural concierge" e atua como guia de viagens, levando fiéis e turistas por roteiros culturais e religiosos na Cidade Eterna.

O apelido "padre gato" surgiu quando um criador de conteúdo brasileiro o flagrou na Praça São Pedro, momentos antes do anúncio do novo papa. No vídeo, que viralizou rapidinho, o jovem que filmava exclamou: “Gente, o padre é bonito e é brasileiro!”. Jefferson, com um sorriso tímido e uma risada contagiante, caiu nas graças da internet. Nas redes, ele foi comparado ao personagem Padre Pedro, da novela Mulheres Apaixonadas (2003), e até ao carismático "padre gato" da série Fleabag. “Nossa, eu assistiria a missa rezando de joelhos sem problema algum”, brincou um usuário no X. Outro foi além: “Habemus padre gato! Fábio de Melo passou o bastão!”.

Quando ele se tornou padre?

Jefferson Merighetti completou 18 anos de sacerdócio em 2023, o que significa que ele se ordenou padre em 2005, aos 28 anos. Antes de se mudar para Roma, ele teve uma carreira ativa no Rio de Janeiro. Entre 2006 e 2011, atuou na Paróquia Santa Clara, e de 2011 a 2017 foi pároco da Paróquia Nossa Senhora da Cabeça, no bairro da Penha. Ele também foi diretor-executivo da Jornada Mundial da Juventude no Rio, em 2013, e já ocupou o cargo de diretor de Mídias Sociais da Arquidiocese carioca, mostrando que sempre esteve antenado com o mundo digital.

A vida nas Redes Sociais

Se o conclave trouxe Jefferson à fama, o Instagram dele é onde o "padre gato" brilha. Com mais de 21 mil seguidores (e contando!) até o fechamento desta matéria, ele usa a conta @padrejefferson para compartilhar momentos de sua vida em Roma, reflexões espirituais e, claro, muitas fotos em cenários de tirar o fôlego, como museus, igrejas e praças italianas. No dia do conclave, ele postou uma foto emocionada segurando uma edição do jornal L’Osservatore Romano, que anunciava a eleição de Leão XIV, mostrando seu orgulho por estar presente em um momento histórico.

Além do Instagram, Jefferson também está no Facebook, onde detalha sua formação acadêmica e compartilha sua paixão por arte sacra. E, para surpresa de muitos, ele já demonstrou interesse em criptomoedas, provando que é um padre conectado com os tempos modernos. “É o Superman disfarçado de padre?”, brincou uma internauta, referindo-se à sua versatilidade.

Por que todo mundo está falando dele?

Além da beleza, que rendeu comparações hilárias e memes aos montes, Jefferson conquistou os internautas com sua simpatia e carisma. O vídeo viral, em que ele ri ao ser chamado de “bonito”, mostrou um lado humano e despojado, algo que ressoa com um público que vê na Igreja um espaço para conexão e leveza. “Entendo a Fleabag agora”, escreveu uma fã, enquanto outra declarou: “Verdadeiro padrão!”.

O "padre gato" também trouxe um pouco de orgulho nacional ao viralizar. Em meio a um evento global como o conclave, ver um brasileiro chamando atenção pela aparência e pelo bom humor foi um momento de leveza. “Ele é carioca, é claro que ia dar um show no Vaticano!”, comemorou um seguidor no X.

O futuro do "Padre Gato"

Com a fama repentina, Jefferson Merighetti ganhou milhares de seguidores em poucos dias, e a tendência é que sua popularidade só cresça. Seja guiando turistas por Roma, celebrando missas ou postando sobre arte sacra, ele já provou que sabe cativar. E, quem sabe, talvez inspire mais pessoas a se conectarem com a fé – ou pelo menos a dar uma chance à próxima missa.

Por enquanto, o "padre gato" segue sendo o assunto do momento, com internautas pedindo mais vídeos e até sugerindo que ele faça um TikTok. Uma coisa é certa: Jefferson Merighetti transformou o conclave de 2025 em um evento inesquecível, e não foi só pela eleição do novo papa. Habemus padre gato, pessoal!