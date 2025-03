Não vá para Disney, visite as Cataratas do Iguaçu

Em recente entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, John Rodgerson, CEO da Azul, disse que deseja ensinar as pessoas a conhecer mais o Brasil: "Muito da nossa nova campanha é para ensinar as pessoas a amarem mais o Brasil, conhecer mais o Brasil. Eu sempre falo que é uma vergonha se você já levou seu filho para a Disney três vezes, mas não para ver as cataratas. E se você levou seu filho para Nova York, mas nunca viu o Amazonas. É uma vergonha se você já foi para Portugal ou para Buenos Aires, mas ainda não foi para Noronha".

Já que o executivo deseja que o brasileiro conheça mais as belezas do país, que tal um banho de frescor nas Cataratas do Iguaçu, no Sul do Brasil? Uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza, o conjunto de quase 300 quedas d'água, surpreende e atrai turistas do mundo todo em busca de passeios refrescantes.

“O que se faz em Foz é só ver catarata e comprar bugiganga no Paraguai”. Foi o que ouvi de mais de uma pessoa quando disse que estava indo para Foz do Iguaçu (PR). Senso comum reproduzido à exaustão, a frase acaba refletindo o desconhecimento que muitos brasileiros têm em relação ao próprio país.



É claro que o conjunto de quase 300 quedas d’água do Rio Iguaçu, a uma altura de cerca de 80 metros, localizado na divisa do Brasil com a Argentina, é o chamariz turístico da cidade paranaense. Afinal, trata-se de uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza. Contudo, há diversas alternativas de lazer que nada têm a ver com cascatas e comércio de produtos muito abaixo do preço de mercado e de procedência duvidosa – que não me ouçam os paraguaios!



Em uma viagem de quatro dias pela cidade, por exemplo, é possível – além de, claro, ver as cataratas em Foz e na vizinha argentina, Puerto Iguazú, que concentra cerca de 80% das quedas d’água – visitar o Parque das Aves, única instituição do mundo focada na conservação das aves da Mata Atlântica; conhecer as culturas brasileira, argentina e paraguaia em show realizado diariamente na tríplice fronteira (além de Argentina, Foz do Iguaçu faz fronteira também com o Paraguai); contemplar o pôr do sol na Yup Star, roda-gigante de 88 metros de altura e dar uma conferida no Dreamland Museu de Cera.

Cachoeiras são um espetáculo que enche os olhos dos visitantes por todo o planeta. E algumas entram em qualquer lista das principais do mundo.. willian hludke pixabay Há 482 anos, em 31/1/1542, as Cataratas do Iguaçu foram descobertas pelo conquistador espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Imagine o seu assombro ao perceber as gigantescas quedas d'água que viriam a se tornar um marco da natureza no planeta! Enaldo Valadares wikimedia commons Hoje, esse monumento natural, considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, é um dos lugares mais visitados por turistas no Brasil. O complexo tem 275 cachoeiras ao longo de 2,7 km do rio Iguaçu Nanosmile wikimedia commons A maioria das quedas fica na faixa de 64 metros de altura. Elas despejam 1,3 milhão de litros por segundo! A incidência da luz solar na água em forte impacto cria arco-íris que embelezam ainda mais a paisagem. Werni pixabay Fora do Brasil, outras cachoeiras e cataratas também entram nas listas dos espetáculos de queda d'água pelo mundo. Veja essas maravilhas naturais. Imagem de Wolfgang_Hasselmann por Pixabay Cataratas do Niágara - Ficam entre os lagos Erie e Ontário, entre a província de Ontário (Canadá) e o estado de York (Estados Unidos). IDuke wikimedia commons As Cataratas do Niágara são compostas por três grupos: as Cataratas Canadenses, as Cataratas Americanas e as Cataratas Bridal Veil ("Véu da Noiva"). O nome "Niágara" vem de uma palavra iroquesa que significa "trovoada de águas". Saffron Blaze wikimedia commons Cataratas Victoria - Ficam entre a Zâmbia e o Zimbábue, na África. Hans Hillewaert wikimedia commons As Cataratas Victoria - A maior queda d'água africana: 1,7 km de largura e altura de 61 a 128m. No idioma local, é Mosi-ao-Tunya (fumaça que troveja). O nome Victoria foi dado pelo descobridor, David Livingstone, em1855, em homenagem à rainha Victoria. NIKE159 PIXABAY Cataratas de Dettifoss - Ficam em Mývatn, no nordeste da Islândia. Huwu pixabay As Cataratas de Dettifoss ficam no Parque Nacional de Jökulsárgljúfur. A vazão da água varia conforme a estação do ano e o degelo. Tem 100m de largura e uma queda vertical de 48m até o desfiladeiro do parque. Michael Luenen pixabay Cataratas de Gullfoss - Ficam na região de Sudurland, no sul da Islândia, a 100 km da capital do país, Reiquiavique. sophie maus pixabay As Cataratas de Gullfoss, cujo nome em islandês significa Catarata Dourada, despejam a água do rio Hvitá, proveniente do glaciar Langjökull. Um cenário que tem bastante gelo nas estações mais frias do ano. Sarah1990 wikimedia commons No verão, muitos islandeses e turistas aproveitam para visitar as cataratas de Gullfoss (foto) e Duttifoss, pois essas cachoeiras na Islândia (devido ao clima gélido) só ficam com maior volume de água durante a estação "mais quente" do ano. Os turistas percorrem trilhas num cenário deslumbrante. Diego Celso wikimedia commons Cataratas de Kaieteur - Ficam na região central da Guiana. Sorenriise wikimedia commons As Cataratas de Kaieteur ficam no Parque Nacional Kaieteur e derramam a água do rio Potaro. A cachoeira tem 226m de altura e era cultuada pelos antigos indígenas da região. Bill Cameron wikimedia commons Cachoeira Ángel - Fica no estado de Bolívar, na Venezuela, perto da fronteira do Brasil com a Guiana. reprodução educarr O que chama atenção no Salto Ángel, como é chamado em espanhol, não é o volume de água, mas a altura. Ã? a cachoeira mais alta do mundo, com 807 metros de queda de água, proveniente do rio Churún. Fica no Parque Nacional de Canaima e é PatrimÃŽnio da Humanidade. Paulo Capiotti wikimedia commons Cataratas de Yosemite - Ficam na Califórnia (EUA) pixabay As Cataratas de Yosemite formam a queda d-água mais alta dos Estados Unidos. São 739m de altura. A atração fica no Parque Nacional de Yosemite e engloba três cachoeiras. Brocken Inaglory wikimedia commons Cachoeira de Sutherland - Fica na Ilha Sul, perto de Milford Track, na Nova Zelândia. Ozhiker wikimedia commons A Cachoeira de Sutherland tem 580m de altura, distribuídos em três quedas que se emendam: a superior, de 229m; a do meio, de 248m; e a última, de 103m. É a queda d'água mais alta do país. A região atrai aventureiros para a prática de esportes radicais. reprodução lugaresfantasticos.blogspot Cataratas de Yellowstone - Ficam em Wyoming, nos Estados Unidos. kasabubu pixabay As Cataratas de Yellowstone - Duas cachoeiras são as atrações no Parque Nacional Yellowstone. As quedas têm 33m na parte superior e 94m na inferior, com 22 m de largura. Uma cachoeira estreita, mas feroz, com 240 m³ de água por segundo, num cânion monumental de 304m de altura. Daniel Mayer wikimedia commons Voltar Próximo

Cataratas e passeios refrescantes



Por mais que Foz do Iguaçu não se resuma às cataratas, é óbvio que o passeio pelas quedas d’água não pode ficar de fora. Para se ter uma noção completa da grandiosidade e da beleza natural do lugar, é recomendado ir às quedas d’água tanto do lado brasileiro quanto do argentino, na já citada Puerto Iguazú.

O lado brasileiro oferece os melhores cenários para fotos, podendo ser considerado o mais “instagramável” das cataratas. Mas é no lado argentino – mais especificamente quando se chega perto da Garganta do Diabo, a maior das quedas d’água – que se experimenta algo único, uma espécie de reconexão com a natureza.

Outros atrativos:

Para quem é mais zen, há na cidade o Templo Budista Chen Tien, cuja entrada é gratuita.

De quebra, se ainda tiver espaço na agenda, dá até para passar em Ciudad del Este, no Paraguai, e comprar as tais bugigangas.

Mas, a bem da verdade, são os passeios naturais que mais atraem os turistas, sobretudo os estrangeiros.

No lado argentino, está a maior das quedas d'água, chamada de Garganta do Diabo, com 80 metros de altura e 150 metros de largura

Por fim, mas não menos importante, temos a “Gran Aventura”, o tradicional passeio náutico feito na parte argentina. Em síntese, o que se faz é um verdadeiro mergulho nas quedas Três Mosqueteiros. Levar uma muda de roupa, portanto, é imprescindível, porque você vai sair do barco encharcado.

Sustentabilidade x aquecimento global







Levantamento do Parque Nacional do Iguaçu, que administra as visitas às cataratas, mostra que, dos 1,4 milhão de visitantes em 2022, 526 mil eram pessoas de outras nacionalidades. Por causa desse turismo, Foz do Iguaçu entrou, neste ano, no top 10 de destinos globais mais procurados para uma estadia sustentável, de acordo com pesquisa feita pela plataforma Booking.com.



Desde 2015, a plataforma faz esse tipo de estudo e, de acordo com Marco Sobrinho, líder regional e embaixador de sustentabilidade da Booking.com, em 2023 houve maior índice de pessoas que se basearam nas práticas sustentáveis na hora de escolher o destino da viagem ou o local onde vão se hospedar.

“Acho que essa mudança de mentalidade e paradigma ocorre porque, se voltarmos há oito anos, quando começamos a fazer esse levantamento, falava-se muito menos de sustentabilidade no debate público”, analisa Sobrinho.

“Hoje, com a evidência no debate público da discussão de questões como o aquecimento global, por exemplo, as pessoas olham para a sustentabilidade e se preocupam mais com o planeta”, acrescenta ele.

Assim, considerando que há interesse maior pelo turismo sustentável, há certas dicas que podem ajudar o viajante a conhecer as diversas atrações da cidade paranaense e ainda contribuir com a sustentabilidade.

Quem se hospeda no Belmond Hotel das Cataratas, em Foz, ou no Gran Meliá Iguazú, em Puerto Iguazú, que ficam, respectivamente, dentro do Parque Nacional do Iguaçu e do Parque Nacional Iguazú, em noite de lua cheia, pode curtir ainda o “Passeio da Lua Cheia”, uma incursão noturna pelas cataratas iluminadas pela luz da lua. É um dos raros momentos em que se vê arco-íris de noite.