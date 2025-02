Hotel em Foz oferece desconto durante a alta temporada 2025

Localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, Foz do Iguaçu (PR) foi eleita o sexto destino turístico de maior interesse entre os brasileiros, de acordo com pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo.



A região, considerada uma das sete maravilhas naturais do mundo devido às cataratas, se torna um verdadeiro centro de atividades e atrações durante a alta temporada pelo clima tipicamente quente e ensolarado.



Para ajudar os viajantes que ainda não sabem onde passar as férias, o Hotel Nacional Inn Foz do Iguaçu lançou a campanha Foz 40 Graus, que oferece desconto de até 15% na hospedagem e gratuidade para crianças de até sete anos de idade. “Para quem deseja aproveitar, a promoção vai até o dia 31 de março”, ressalta Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis.



“Estamos localizados a 5 km do aeroporto e muito próximos às Cataratas. Além disso, o espaço conta com piscinas, parque aquático, sauna, espaço kids, sala de jogos e muito mais”, destaca o diretor. “A diária conta com café da manhã cortesia”, completa.



Em 2024, o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu, recebeu 1,8 milhão de visitantes e bateu o recorde de turistas brasileiros, com 1,1 milhão de visitas. Segundo o site Panrotas, a administração do local espera alcançar dois milhões de visitantes em 2025.



“Esse número impressiona. Cerca de 2 milhões de pessoas visitando as Cataratas em uma única temporada é algo gigante. Esse índice ajuda a fortalecer a imagem de Foz do Iguaçu como um destino imperdível, tanto para brasileiros quanto para estrangeiros. Quando um lugar é tão procurado, ele se transforma em referência, o que impulsiona ainda mais o setor turístico da região”, afirma Aly.



A campanha realizada pelo hotel oferece também um roteiro de quatro dias para aproveitar as experiências disponíveis na região. No primeiro dia, o turista pode conhecer as Cataratas do Iguaçu e curtir um passeio de barco pelo Macuco Safari. No segundo dia o viajante é levado para conhecer o Parque das Aves e o Marco das Três Fronteiras.



No terceiro dia é possível conhecer a Usina Hidrelétrica de Itaipu, um dos maiores feitos da engenharia mundial, além de poder explorar as diversas opções presentes no centro da cidade. No quarto dia, o turista é levado para Ciudad del Este, no Paraguai, onde pode aproveitar opções gastronômicas e ainda conhecer a famosa Garganta do Diabo.



“Tudo isso gera um ciclo extremamente positivo: mais turistas significa mais renda para a região e, consequentemente, mais investimentos para melhorar a infraestrutura e atrair ainda mais gente”, finaliza Aly.



