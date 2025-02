Cataratas do Iguaçu foi destino de 187 nacionalidades

O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga uma das sete maravilhas naturais do mundo - as Cataratas do Iguaçu -, recebeu turistas de 187 nacionalidades diferentes, em 2024, conforme noticiado pelo portal H2FOZ.

Argentina, Estados Unidos, Paraguai, França, Espanha, Alemanha, Peru, Chile e Colômbia ocupam as primeiras posições no ranking de número de visitantes do parque, por nacionalidade. Juntos, os turistas dos nove países somaram 42% das 1,8 milhão de pessoas que visitaram a atração no ano passado.

Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis - da qual faz parte o Hotel Golden Park Internacional Foz do Iguaçu -, revela o significado dos números divulgados.

“É emocionante saber que o nosso país oferece um destino tão especial, reconhecido e admirado globalmente. Isso mostra que o turismo em Foz do Iguaçu está no caminho certo. Receber tanta gente de tantos lugares diferentes exige muito planejamento e dedicação”, declara o diretor.

Para Aly, o sucesso do Parque Nacional do Iguaçu em atrair tantos turistas internacionais é resultado de um conjunto de fatores. “A beleza das Cataratas a coloca entre as sete maravilhas naturais e a fama gera curiosidade em turistas do mundo inteiro. A localização é estratégica, bem ali na tríplice fronteira, e o aeroporto internacional facilita chegar a Foz do Iguaçu”.

O diretor também destaca as estratégias adotadas para a promoção do turismo internacional na região. “Quando se une beleza natural com um trabalho de divulgação, o resultado não poderia ser outro. A promoção turística do Brasil e do parque tem sido muito eficiente”.

Sobre a atração, Aly é enfático quanto a experiência do turista. “É o tipo de lugar que marca o visitante para sempre. Com novas atrações, trilhas e experiências diferenciadas, o visitante se encanta com a imersão que o parque proporciona, além das paisagens naturais”.

Turismo internacional e atendimento ao turista estrangeiro

Ainda de acordo com o portal de notícias H2FOZ, os dados divulgados pelo Ministério do Turismo, Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e Polícia Federal, no início de janeiro, apontam que o Paraná recebeu 894.536 turistas estrangeiros em 2024, 13,2% a mais que em 2023.

O resultado coloca o estado em terceiro lugar no ranking nacional de destinos para estrangeiros, atrás apenas do Rio de Janeiro e São Paulo e à frente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Segundo o jornal, em 2024 mais de 6 milhões de turistas estrangeiros visitaram o Brasil, o que tornou o ano um destaque para o turismo internacional no país.

Aly reforça a oportunidade e o desafio gerado pela demanda. “Turistas de 187 nacionalidades circulando por Foz do Iguaçu são, ao mesmo tempo, um desafio e uma oportunidade para os hotéis. A rede hoteleira precisa estar pronta para abraçar essa diversidade”.

O diretor explica que surge a necessidade de adaptar serviços para atender culturas diferentes, e um esforço constante para se destacar. “É uma competição saudável, onde cada hotel precisa buscar maneiras criativas de conquistar o coração desses hóspedes internacionais”.

Treinar equipes que falam diferentes idiomas, entendam costumes culturais diversos, estão dispostas a encontrar soluções para as necessidades dos hóspedes e tornar a experiência mais personalizada, são estratégias apontadas pelo empresário como “essenciais”.

No entanto, Aly também enfatiza a importância de manter a qualidade do serviço prestado. “Desde a limpeza até o conforto dos quartos, tudo precisa estar alinhado. Afinal, não importa de onde o hóspede venha, o que ele mais quer é se sentir acolhido e valorizado”.

