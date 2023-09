Outros atrativos imperdíveis ao visitar as Cataratas do Iguaçu

681

1) Parque das Aves





Outro local para se visitar em Foz do Iguaçu é o Parque das Aves. Única instituição do mundo focada na conservação das aves da Mata Atlântica, o santuário de pássaros abriga cerca de 1.500 animais de 140 espécies. Araras azuis, vermelhas, tucanos, corujas, borboletas. Tem tudo isso lá. Até jiboia tem, o que não deixa de ser um paradoxo, afinal se trata do parque das aves.









2) Marco das Três

Fronteiras





Considerado o lugar mais charmoso da região, o Marco das Três Fronteiras também não pode ficar de fora. Uma ampla praça com diversos restaurantes e quiosques com os mais variados tipos de comida e bebida que conta, todas as noites, com performance de bailarinos locais apresentando a cultura de cada um dos três países. No caso, o tango argentino, o samba brasileiro e a polca paraguaia.

A poucos metros do Marco das Três Fronteiras, está a Yup Star, roda-gigante de 88 metros de altura. Como os shows são no início da noite, vale a pena ver o pôr do sol na roda-gigante e, na sequência, assistir às performances.









3) Museu de Cera





Pode-se finalizar a viagem a Foz do Iguaçu com uma visita no Dreamland Museu de Cera, que conta com quase 100 personalidades históricas e personagens do cinema moldadas em cera. Pelé, Amy Winehouse, Mestre Yoda e Donald Trump com sua família dividem o mesmo ambiente.









4)Templo budista

Já para recarregar as energias e mentalizar pensamentos positivos, a indicação é o Templo Budista Chen Tien. Construído na parte alta da cidade, ele permite que os visitantes tenham uma visão de parte do centro da cidade paranaense e de Ciudad del Este. É um excelente lugar para se ter um momento de descanso da viagem.









5 ) A Itália no Paraná





Come-se bem em Foz. O restaurante que se destaca, sem dúvidas, é o Bona Trattoria. Pequeno pedaço da Itália no Paraná, o restaurante é dividido em ambientes com nomes de cidades italianas e suas respectivas características. Até réplica da Fontana di Trevi há no local. Para quem, assim como o repórter, chegar esfomeado depois de um roteiro tão intenso, uma boa pedida é o “Filetto di Manzo con Salsa al Tartufi”, prato que combina filé-mignon grelhado com pappardelle na manteiga trufada e pistache. Bona appetito! (Lucas Lanna Resende) n