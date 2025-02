Depois da Skakira, será a vez de assistir o show do System of a Down em SP

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A LATAM criou uma frequência adicional na rota Belo Horizonte/Confins-São Paulo/Guarulhos na véspera do show da artista colombiana Shakira na capital paulista. O evento, programado para esta quinta-feira (13/2) no Estádio MorumBIS, deve atrair fãs do Brasil todo, e a LATAM teve um olhar especial para os mineiros na data.



De olho na alta procura por viagens aos shows do System of a Down em São Paulo, a LATAM acaba de programar para 9 de maio dois voos adicionais na rota Belo Horizonte/Confins-São Paulo/Guarulhos. Dessa forma, os mineiros estarão totalmente atendidos para os shows de 10, 11 e 14 de maio no Allianz Parque e no Autódromo de Interlagos, que marcarão o retorno aos palcos brasileiros após 10 anos da sua última apresentação no país. A banda traz para o Brasil a turnê "Wake Up".

“A LATAM está ciente de que milhares de mineiros viajam para assistir a shows de grande relevância fora do estado. Os voos extras reforçam como estamos atentos às necessidades desse público e como podemos elevar cada vez mais a experiência dos nossos clientes", comenta Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

Voos extras

Os voos extras serão operados em aeronaves Airbus A320 com capacidade para até 176 passageiros SebastÍan Fernández/LATAM

Os dois voos extras em 9 de maio partirão do aeroporto de Belo Horizonte/Confins às 21h20 e 22h25, com pouso programado no aeroporto de Guarulhos às 22h40 e 23h45, respectivamente. Serão operados em aeronaves Airbus A320 com capacidade para até 176 passageiros.

Com as frequências adicionais, a companhia vai oferecer um total de 18 voos diretos na rota BH-São Paulo em 9 de maio, sendo 8 para o aeroporto de Guarulhos e 10 para o de Congonhas, com capacidade para levar ao todo mais de 3 mil passageiros de Minas Gerais para a capital paulista. Todas as passagens aéreas estão disponíveis em latam.com.

Atualmente, a LATAM opera cerca de 127 voos por semana no aeroporto de Belo Horizonte/Confins para 3 destinos nacionais (Brasília, São Paulo/Congonhas e São Paulo/Guarulhos) e 1 destino internacional (Santiago).