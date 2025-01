Os personagens clássicos criados por Walt Disney anfitrionam festas em vários espaços do Treasure, como o Funnel Vision, que conta com telão

A Disney é uma máquina de criar sonhos sempre em movimento. A prova disso é que a empresa, que começou com as animações dos irmãos Walt e Roy em 1923, tem estúdios de cinema, canais de TV, parques temáticos, agora reforça a aposta no segmento de cruzeiros marítimos, caminhada iniciada em 1998, com a criação da Disney Cruise Line.

Em dezembro último, a “frota do Mickey” foi reforçada com seu sexto navio, o Disney Treasure (tesouros em português), um verdadeiro hotel cinco estrelas flutuante. Até o fim de 2025, outra embarcação do mesmo patamar estará pronta para levantar âncora, o Disney Destiny, que será direcionado ao Sudeste Asiático, começando por Singapura, no primeiro roteiro longe do circuito EUA-Caribe da empresa. Em 2029, os agraciados devem ser os japoneses.



Com isso, pretende levar a outros países uma experiência que atualmente só é possível partindo de território norte-americano. O Brasil, porém, ainda não está no radar da Disney Cruise Line, mesmo sendo um dos principais mercados da Walt Disney Company.



Em um passeio de três dias, no início de dezembro, partindo e chegando em Port Canaveral, na Flórida, com direito a desembarque em Castaway Cay, ilha particular da empresa nas Bahamas, foi possível curtir todo o luxo e magia do transatlântico. Da recepção, em que os passageiros têm os nomes anunciados no sistema de som assim que entram no Grand Hall, um imenso saguão inspirado no filme “Aladdin”, à chegada às cabines, passando pelos restaurantes e pelas piscinas, tudo é pensado para que você tenha verdadeira imersão no universo Disney.

A imersão no universo Disney continua ao desembarcar em Castaway Cay, ilha particular da empresa nas Bahamas DISNEY CRUISE LINE/DIVULGAÇÃO



De cara com seus ídolos



São 15 andares, 1.246 cabines, dois conjuntos com oito elevadores cada, áreas de recreação, bares e clubes para adultos, lanchonetes fast-food, estações de refrigerantes e sucos, sorveteria, loja de doces, 10 piscinas, toboágua, cinema ao ar livre e fechado, teatro com 1.200 lugares, academia de ginástica, SPA, salão de beleza e boutiques. Ou seja, não faltam atrações na embarcação.



Ao percorrer os 341m de cumprimento por até 39m de largura da embarcação, você acaba dando de cara com icônicos personagens das telas, como Mickey, Minnie, Pateta, Pato Donald, Margarida, Pluto e personagens dos universos Star Wars, Pixar e Marvel, como o Homem-Aranha, entre outros.

À noite, ocorrem festas em pontos específicos do barco, como o Grand Hall, que agitam adultos, adolescentes, crianças e até os funcionários. Um dos pontos altos é o espetáculo “Piratas do Caribe”, que além da turma comandada por Jack Sparrow, é encerrado com espetáculo de fogos de artifício – “o único em alto-mar no mundo”, se gaba o Treasure.



Por falar em espetáculos, os apresentados no belíssimo teatro merecem menção especial. “Dignos da Broadway”, diz, com razão, o material de divulgação. Durante nossa estadia, pudemos conferir, entre outros, “A Lenda de Moana”, uma montagem incrível, com muitos efeitos especiais, auxiliados pelo palco móvel, e som perfeito.



Realmente é muito bem-feito. “É uma experiência única, pois ficamos 24 horas por dias juntos. Não dá para ir para casa depois do trabalho...Mas é um elenco muito unido, comprometido, como exige tudo que se relaciona à Walt Disney Company”, diz a atriz Kaena Kekoa, que faz o papel principal e destaca o bom relacionamento também com os tripulantes. “Eles tomam conta da gente.”



A ideia da imersão se estende aos passageiros. Segundo Cinthia Douglas, diretora de Marketing e Vendas da Disney para a América Latina, quem busca um cruzeiro da empresa sabe o que vai encontrar. “A família escolhe fazer uma viagem conosco pela história, é para aumentar a experiência com a Disney, realmente viver nosso universo 24 horas por dia”, explica ela. “O serviço oferecido, por exemplo, é importantíssimo, pois nossos clientes esperam a perfeição e é isso que buscamos entregar.”

O Disney Treasure é o sexto navio de cruzeiro da Disney, que foi inaugurado no final do ano passado Paulo Galvão/EM/D.A Press



ROTEIROS



Com o Treasure, a Disney Cruise Line passa a oferecer cruzeiros de sete noites – antes, os passageiros escolhiam roteiros de três ou quatro noites. Há opções pelo Oeste do Caribe, passando por lugares como Cozumel (México), George Town (nas Ilhas Cayman) e Falmouth (Jamaica). E também pelo Leste, com paradas em St. Thomas, nas Ilhas Virgens Americanas; Tortola, nas Ilhas Virgens Britânicas; e San Juan, em Porto Rico.



Pelo número de atrações, não faltará o que fazer nos sete dias. E se trata de um passeio extremamente agradável, em que não se sente tanto o balanço do mar, o que torna os enjoos quase inexistentes. Mas se ocorrer, há como se medicar para curtir tudo da melhor forma.

O Grand Hall é baseado em Agrabah, o reino de Aladdin e Jasmine, com direito a estátua de ambos voando no tapete mágico Kent Phillips/DISNEY CRUISE LINE/DIVULGAÇÃO



GIGANTE EM NÚMEROS

Andares:15

Comprimento: 1.119 pés ou 341m

Largura máxima: 128 pés ou 39m

Altura: 221 pés ou 67m

Peso: 144.000 toneladas

Velocidade de cruzeiro: 19,5 nós ou 36 km/h

Velocidade máxima:23 nós ou 42,55 km/h

Tripulação: 1.555 membros

Capacidade: 4.000 passageiros

Cabines: 1.246

piscinas: 10

Teatro: 1

Cinemas fechados: 2

Cinema aberto: 1

Restaurantes: 5

Inspirado na atração do Magic Kingdom, o BAR Haunted Mansion Parlor é cheio de efeitos especiais, da decoração aos drinques Kent Phillips/DISNEY CRUISE LINE/DIVULGAÇÃO

Muito além dos pequenos

Ao incrementar o investimento nos cruzeiros marítimos, a Walt Disney Company quer ampliar sua área de influência e, consequentemente, seu lucro. Por isso, procura atingir público de todas as idades, como fica claro no Treasure, o novo navio que começou a operar no último 21 de dezembro.



O público infantil continua sendo o centro das atenções, mas, como desejava Walt Disney quando projetou o primeiro parque, a Disneyland, inaugurada em 1955, na Califórnia, a intenção é que os pais dos pequenos também possam se divertir. Agora, o objetivo é atingir também jovens e até adultos sem filhos.



Para isso, há áreas no Treasure reservadas apenas a maiores de 18 anos, como a Quiet Cove, localizado na popa – parte traseira da embarcação. Com maravilhosa piscina de borda infinita, espreguiçadeiras, banheira de hidromassagem e um bar, é ideal para relaxar longe do barulho da criançada.



A aposta no público além das famílias também está explícita nos bares a bordo. Um deles, o The Haunted Mansion Parlor, é inspirado no filme “Massão Mal-Assombrada”, que também originou o brinquedo The Haunted Mansion, um dos mais populares do parque Magic Kingdom. No local, há quadros cujo conteúdo se altera de acordo com “raios” e “trovões”, fantasmas no espelho e esqueletos de peixes nadando no aquário. Os drinques, obviamente, também entram na onda e contam com efeitos especiais. Um ambiente assustador para uns, delicioso para outros.



Já no Periscope Pub há uma bebida cujo formato lembra uma água-viva e que “explode” ao ser servida. O local é inspirado no clássico “20.000 Léguas Submarinas”, de Julio Verne, com peixes e tubarões projetados em “janelas” no teto e nas paredes.



Há outros bares, como o Scat Cat Lounge, baseado no clássico “Aristogatos”, com direito a piano de cauda. E ainda o Skipper Society, que oferece coquetéis e homenageia o Jungle Cruise, brinquedo famoso do Magic Kingdom.



Chamou atenção ainda a “Silent DJ Party”, realizada em um dos decks – como são chamados cada andar do navio. Para não incomodar os demais passageiros, todos os participantes utilizam grandes fones de ouvido. É engraçado ver um monte de gente dançando enquanto você, sem o apetrecho nas orelhas, nada ouve. “Tem muito adulto que ama a Disney e quer vir aproveitar uma experiência diferente. Pela primeira vez temos bares temáticos e destaco o Scat Cat, que tem músicas de época modernizadas. É imperdível”, diz Cinthia Douglas, diretora de Marketing e Vendas da Disney para a América Latina, que também destaca as paradas em terra firme, como em Castaway Cay, que tem uma das praias reservada só para adultos.

A diretora de Marketing e Vendas para a América Latina, Cinthia Douglas, destaca opções para os adultos Paulo Galvão/EM/D.A Press

OUTRAS FAIXAS ETÁRIAS



Mas como se trata da Disney, o cuidado com as crianças e adolescentes não poderia ser negligenciado. Assim, há espaços para pequenos de todas as faixas etárias, inclusive com um berçário, o It's a Small World, que conta com monitores treinados para cuidar de bebês de 6 meses a crianças com 3 anos.



A partir daí e até quem tem 10 anos pode desfrutar o Disney’s Oceaneer Club, com algumas áreas temáticas para se divertir. Uma delas é a Fairytale Hall, com o estúdio da Rapunzel e a biblioteca da Bella, entre outros. Para os meninos – e também para as meninas –, uma grande atração é a Marvel Super Hero Academy, onde todos podem ser treinados por super-herois, como o Pantera Negra, Homem-Formiga e a Vespa.



No Star Wars: Cargo Bay, há a chance de entrar em uma nave espacial e partir em missão em uma galáxia muito distante. Já o Walt Disney Imagineering Lab convida os passageiros mirins a criarem seus próprios brinquedos e ver como eles seriam através da realidade virtual. E há ainda o Mickey and Minnie Captain’s Deck, que replica uma embarcação, com leme e boias.



Para os mais crescidinhos, há dois espaços bem interessantes. No Edge, os pré-adolescentes até 14 anos podem interagir e jogar. Já no Vibe, quem tem entre 14 e 17 anos pode assistir TV, curtir um som e participar de jogos interativos em ambiente descontraído.



Já os jovens adultos podem aproveitar o The Hideaway, que conta com pista de dança e mesa de DJ. Segundo a própria Disney, “é o lugar perfeito para concursos de karaokê e competições de dança”.



“São atrações para todos. Você pode vir com as crianças que nós garantimos a segurança delas. É um bom programa para elas, para as famílias, para todo mundo”, argumenta a vice-presidente de operações de entretenimento da Disney Cruise Line, Rachel Quinn, que indica o SPA aos pais enquanto os filhos estão em um dos espaços destinados a eles.

Para quem quer ficar longe do barulho da criançada, o Quiet Cove, reservado a maiores de 18 anos, é o lugar ideal Paulo Galvão/EM/D.A Press



Gastronomia divertida



Para as refeições a embarcação oferece os restaurantes 1923 – batizado em homenagem ao ano em que o Walt Disney Studios foi fundado e que celebra Hollywood –, Plaza de Coco – inspirado em a “A vida é uma festa”, animação da Pixar de grande sucesso e que oferece pratos da culinária mexicana – e World of Marvel, que, como o nome diz, mergulha no universo do estúdio responsável por alguns dos mais famosos super-heróis dos quadrinhos e das telas. Sem contar o serviço de buffet do Marceline, que funciona para café da manhã e almoço, e o Mickey & Friends Festival Foods, que oferece lanches rápidos durante o dia.



Se não sentirem satisfeitos com essas opções, os passageiros ainda podem buscar dois restaurantes para adultos, o Palo Steakhouse, que serve uma variedade de especialidades de carnes premium e pratos italianos requintados, e o Enchanté, que oferece pratos inovadores da gastronomia francesa, elaborado pelo chef Arnaud Lallement, laureado com três estrelas pelo guia Michelin. Neste caso, o pagamento é à parte.

novo navio da Disney conta com sala de musculação completa, além de SPA e salão de beleza Paulo Galvão/EM/D.A Press



QUANTO CUSTA

Cruzeiro de 7 Noites

Cabine interna a partir de R$ 27.138



Cabine com vista para o mar a partir R$ 29.472



Cabine com varanda a partir de R$ 33.065



Cabine concierge a partir de R$ 71.389

• Para duas pessoas

• Incluem refeições e bebidas, menos as alcóolicas

*O jornalista viajou a convite da Disney Cruise Line