Disney tirou Depp de 'Piratas do Caribe' por acusações de abuso, diz ex-agente

Johnny Depp foi retirado da franquia "Piratas do Caribe" devido às acusações de abuso doméstico feitas por Amber Heard, disse nesta quarta-feira seu ex-agente de Hollywood.



"Minha opinião é que de que teve relação com as acusações feitas por Amber", disse Christian Carino, que trabalha para a Creative Arts Agency, em declaração gravada em vídeo no processo de difamação de Depp contra a ex-mulher.



Carino, ex-agente do casal, disse que a Disney nunca indicou explicitamente que Depp seria retirado da franquia devido às acusações de abuso doméstico, mas que isso ficou "subentendido".



Depp culpou as acusações de Amber pela perda de seu papel lucrativo na franquia, como o capitão "Jack Sparrow".



