Papai Noel participa do cortejo do Festival FerlizCidade neste domingo, em Santa Bárbara

Até domingo, 22 de dezembro, as ruas de Santa Bárbara, na Região Central de Minas Gerais, serão invadidas por intervenções culturais: é a programação do Festival FelizCidade, que entra em sua reta final. A 3ª edição do projeto celebra o Natal, os 320 anos da cidade histórica mineira e apresenta teatro, circo, dança, música, artes plásticas e outras expressões artísticas, com entrada gratuita e para toda a família.

Leia mais: Roteiros preciosos integram 17 cidades mineiras entre serras, sabores e história

“O Festival foi abraçado pela cidade de uma forma que faz com que todo nosso esforço seja recompensado. Nossa ideia é integrar e promover a cultura de maneira inclusiva e diversificada, valorizando talentos locais e proporcionando visibilidade para artistas de Santa Bárbara e região”, explica Neide Silva, gestora da Adesb - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Santa Bárbara.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Festival Cultural FelizCidade (@festivalculturalfelizcidade)



O evento vem sendo um sucesso a cada ano em que é realizado. “Começamos em 2022 e de lá para cá, a aceitação foi tanta que nosso foco é cada vez maior em levar entretenimento de qualidade ao público. Foi uma ação que começou despretensiosa, mas que hoje, já faz parte do calendário. O evento se tornou um ponto de encontro para a comunidade e atrai visitantes de fora, contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural da cidade”, conta.

Público

Santa Bárbara vive a magia lúdica com apresentações de teatro e circo em vários pontos da cidade Marcus Du/Divulgação



Em seu primeiro ano, o festival recebeu cerca de 6 mil pessoas, e em 2023, o público aumentou para aproximadamente 13 mil. Agora, espera-se que o número de espectadores seja de 14 mil. “Ao comemorar a história e a cultura de Santa Bárbara, o Festival fortalece os laços e o crescimento do apreço pela arte e pelo patrimônio local”, comenta Neide.



Programação

20/12, hoje, sexta-feira

18h às 19h20: Show Musical: Irmãos de Fé - Geleia e Douglas Netto – Local: Igreja do Rosário

20h às 21h10: Espetáculo Teatral: No Reino de Calamaço - Às Avessas – Local: Praça da Estação

21/12, sábado

14h às 16h: Oficina: Técnicas Básicas para Artesanato - Graça & Arte – Local: Casa da Cultura

20h30 às 21h30: Intervenção Artística: Bloconeco - Teatro Navegante – Local: Da Praça do Rosário à Praça da Estação

21h30: Intervenção Musical: Barroco Jazz – Local: Praça da Estação

22/12, domingo

18h30 às 19h30: Espetáculo Teatral: Pocket Show de Natal - Cyntilante Produções – Local: Praça da Estação

19h30 às 20h30: Intervenção Musical: Incrível Banda e Intervenção Artística: Cortejo Natalino - Camarero – Local: Da Praça da Estação à Praça da Matriz



Serviço

Festival Cultural FelizCidade

Data: até 22 de dezembro de 2024

Praça da Estação: Rua Padre Lucindo, 170

Casa da Cultura: Praça Joaquim Aleixo, nº 75

Igreja do Rosário/Praça do Rosário: Av. Petrina de Castro Chaves, 44, Centro

Programação completa: Instagram do Festival FelizCidade