Com a chegada das festas de fim de ano e das férias escolares, muitas famílias se programam para fazer viagens internacionais – e os Estados Unidos é um dos destinos mais desejados pelos brasileiros. Diante da alta do dólar, que alcançou a marca histórica de R$ 6,20 no dia de ontem (17/12) e se mantém em nível elevado durante mês, vamos te dar dicas para quem quer aproveitar o período sem surpresas no orçamento.

Viajar para o exterior pode ser uma experiência incrível, mas essa alta do dólar pode pegar muitos viajantes de surpresa. Para ajudar a lidar com essa situação, aqui estão algumas dicas detalhadas.

Planejamento

Primeiramente, planejamento financeiro é essencial. Comece reavaliando seu orçamento de viagem. Defina limites de gastos diários, considerando quanto você pode gastar em cada categoria, como alimentação, transporte e entretenimento. Além disso, é importante listar as despesas essenciais, como hospedagem e transporte, e separar as supérfluas, como compras e passeios. Isso ajudará a manter o controle sobre seus gastos e evitar surpresas desagradáveis.

Câmbio

Em relação ao câmbio, pesquise as taxas de câmbio em diferentes casas de câmbio e bancos. As taxas podem variar significativamente, e é crucial encontrar a melhor opção. Evite trocar dinheiro em aeroportos, pois as taxas costumam ser mais altas nesses locais. Se possível, troque uma quantia pequena para chegar ao seu destino e faça a troca principal em locais com melhores taxas.

Cartões de débito global

Os cartões de crédito e débito também podem ser aliados importantes. Utilize cartões que não cobram taxas de conversão ou IOF elevado. Antes de viajar, informe seu banco sobre a sua viagem para evitar bloqueios em transações internacionais. Isso garantirá que você possa utilizar seu cartão sem problemas.

Pague em dólar

Quando estiver no exterior, sempre que possível, pague em moeda local. Isso ajuda a evitar taxas adicionais que podem surgir ao pagar em reais. Além disso, busque formas de economizar em alimentação. Experimente restaurantes locais ou mercados, que costumam oferecer refeições mais baratas e autênticas. Evite restaurantes turísticos, pois eles tendem a ter preços inflacionados.

Transporte público

No que diz respeito ao transporte, opte pelo transporte público em vez de táxis ou serviços de transporte por aplicativo. Isso não só economiza dinheiro, mas também proporciona uma experiência mais rica da cultura local. Sempre que possível, explore a pé. Caminhar permite que você conheça melhor o lugar e ainda economiza em transporte.

Entradas gratuitas

Para as atrações turísticas, pesquise se há dias com entrada gratuita ou descontos para estudantes, que podem ser uma ótima forma de economizar. Além disso, muitos destinos oferecem passeios gratuitos ou atrações que não cobram entrada, permitindo que você aproveite a cultura local sem gastar muito.

Wi-Fi liberado

Não se esqueça da comunicação. Utilize Wi-Fi gratuito em cafés e espaços públicos para evitar custos com dados móveis. Aplicativos de mensagens, como WhatsApp ou Telegram, são ótimas ferramentas para se comunicar com amigos e familiares sem incorrer em custos adicionais.

Seguro

Outro ponto importante é o seguro viagem. Não economize nesse aspecto. Um bom seguro pode evitar gastos imprevistos com saúde ou cancelamentos, proporcionando tranquilidade durante sua viagem.

Mudança de rota

Por fim, mantenha-se flexível. Esteja aberto a mudar planos e itinerários para se adaptar a novas realidades financeiras. Às vezes, uma mudança de plano pode resultar em uma experiência ainda mais rica e memorável.

Seguindo essas dicas, você conseguirá minimizar os impactos da alta do dólar e aproveitar sua viagem de forma mais agradável e econômica. Boa viagem!





Confira também algumas das vantagens da Conta Global do Banco Inter:

Gift Card Internacional com casaca em dólar

Uma das maneiras mais simples de controlar os gastos no exterior é utilizar o Gift Card Internacional. Com ele, o cliente pode fazer compras em lojas online internacionais com a vantagem de receber cashback diretamente em dólar, ajudando a minimizar os efeitos da variação cambial. Essa é uma forma prática de planejar os gastos durante a viagem ou até mesmo para quem prefere comprar produtos internacionais sem sair de casa.

Compras no débito sem IOF e câmbio com cotação comercial

Outra vantagem para os clientes do Inter é a possibilidade de fazer compras no exterior no débito, sem a cobrança do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Além disso, o câmbio utilizado é o comercial, com valor mais vantajoso em relação ao câmbio para turismo tradicional. Ou seja, é mais economia na hora de pagar pelas suas compras em dólar, com maior poder de compra e menos encargos.

Duo Gourmet: Experiência gastronômica nos EUA

Para quem vai passar o fim de ano nos Estados Unidos e não quer perder a oportunidade de aproveitar bons restaurantes, o Inter oferece o Duo Gourmet, uma parceria com diversos estabelecimentos no país. O cliente pode consumir dois pratos e pagar apenas o de maior preço, desfrutando de boa experiência gastronômica por um valor mais acessível.

Trocar pontos Loop por dólares

Outra vantagem para quem é cliente Inter e utiliza o cartão de crédito é o programa de fidelidade Inter Loop, que acumula pontos a cada compra realizada. A pontuação pode ser trocada diretamente por dólares, que são carregados automaticamente na conta global do usuário. Isso significa que é possível acumular pontos, ao invés de gastar com a fatura do cartão, e usá-los para consumir no exterior de maneira ainda mais prática.



Experiência diferenciada em Orlando

A Companhia também ampliou os benefícios para os clientes da Conta Global que são fãs de esporte e que vão para a região da Flórida. Com presença marcante em Miami, onde tem escritório e uma equipe de profissionais, e Orlando, onde recentemente adquiriu naming rights do Inter&Co Stadium e um lounge exclusivo de serviços, o Inter se conecta cada vez mais com os brasileiros no exterior, por meio de ofertas diferenciadas. Confira os benefícios oferecidos pelo Inter para os clientes que vão para região da Flórida:

Entradas no estádio Inter&Co Stadium para assistir aos jogos do Orlando City SC e Orlando Pride na área VIP.



Passeio de helicóptero sob os parques de Orlando para quem utiliza os serviços de transferências no Lounge na cidade: cliente precisa utilizar o lounge e fazer remessas a partir de $1.500.

Ingressos com desconto para shows e eventos em Orlando no Inter&Co Stadium.

VIP Trips, no qual os clientes poderão acompanhar os jogadores do Orlando City em viagens para jogos que acontecerão fora do estádio Inter&Co.



Desconto de 15% nos tickets do Brightline, trem rápido que cruza Orlando a Miami, através do Promo Code BLINTR. Além disso, os clientes Inter podem receber $15 para fazer o primeiro investimento no Super App ao usar o código promocional.

















