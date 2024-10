A cidade de Iguaba Grande, no Rio de Janeiro, vai receber um resort e parque temático chamado 'Ilha dos Dinossauros'. O empreendimento, localizado na região da Lagoa de Araruama, está com a inauguração prevista para 2025 e foi uma iniciativa do prefeito Vantoil Martins junto dos empresários Júlio Alves e de Marlene Mattos, ex-empresária da apresentadora Xuxa Meneghel.





O local contará com aproximadamente 70 réplicas de dinossauros escolhidos por crianças da rede municipal de ensino e um tanque com tubarões pré-históricos. Além disso, os investidores avaliam a possibilidade de oferecer atrações aquáticas.

Conheça o parque temático

Segundo o empresário Júlio Alves, responsável pelo empreendimento, a ideia do resort é uma viagem no tempo. "Queremos criar três grupos, ainda não sabemos quantas pessoas, para proporcionar uma experiência única no túnel do parque, repleta de novidades, sustos e ideias”, afirmou.





O resort pode ter bangalôs e será integrado à flora local, sendo ligado ao parque temático. Além disso, será oferecido shows para crianças hospedadas. Júlio explica que um dos objetivos é “contar uma história que se conecte com o que já existe em Iguaba Grande”.





Os investidores afirmam que não irão derrubar árvores para a construção do local, que está localizado em área de preservação ambiental. Para cumprir, eles estudam soluções que tornem a atividade sustentável.