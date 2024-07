Fé, devoção, tradição e história marcam as festividades da Capela de Sant'Ana, na Fazenda do Fidalgo, em Lagoa Santa. Reaberta no ano passado, após ficar 17 anos fechada, a histórica capela, datada de 1745, estará novamente celebrando o retorno da imagem barroca da mãe de Maria e avó de Jesus – relíquia sacra do século 18.





A Capela de Sant'Ana é um dos bens de grande importância histórica e cultural para a região, tendo sido tombada por meio do decreto municipal n°846, de 09 de julho de 2008. Nesta quinta-feira (25/7), as imagens de Sant’Ana, São Joaquim e São Judas Tadeu poderão ser adoradas pelos visitantes.



O evento, que começou na sexta-feira passada (19/7), abrange uma série de tradições religiosas e culturais com missa, novena, leilão, barraquinha com comida típica da região, muitos doces tradicionais da comunidade (inclusive doces da Rota das Doceiras da Lapinha), apresentação artística de moda de viola ao vivo, tudo isso ao ar livre num cenário rural (Fazenda Fidalgo) e na área externa da Capela de Sant’Ana.



Para Marta Machado Soares, coordenadora do receptivo turístico da Lapinha e trabalha na diretoria municipal de Turismo e Cultura de Lagoa Santa, a Festa de Sant'Ana é um evento cultural e religioso que os moradores da Lapinha se reúnem, desde o século 18, para celebrar o Dia de Sant'Ana, Senhora Do Carmo e São Joaquim. "A festa é uma realização de toda a comunidade. Ainda temos muito o que fazer para poder receber as imagens e voltar ao que era antes. Estamos ansiosos pelo término da terceira fase do restauro que inclui: o restauro do Altar-mor e os elementos artísticos para que Sant'Ana Mestra retorne ao seu local de origem, ao solo sagrado dela. Precisamos muito da ajuda de todos. A devoção da comunidade mistura cultura e religiosidade".





Capela histórica

Patrimônio tombado em Lagoa Santa, a Capela de Sant'Anna, de 1745, ficou fechada por 17 anos e foi reaberta ao público em 2023 Carlos Altman/EM





Marta Soares te convida para os festejos: “Trata-se de uma festa tradicional e um patrimônio cultural do município. Devido a sua importância para a identidade cultural local, toda a comunidade da Lapinha e adjacências participam das festividades. A Capela Nossa Senhora de Sant'Ana é uma edificação que possui grande valor histórico e afetivo para a população de Lagoa Santa", finaliza.





As missas ocorrem todos os dias ( a partir das 19h). Após as celebrações religiosas, local promove quermesses com vendas de comidas típicas e leilão.











26/7 (sexta-feira ) - 21h - Show com a dupla Eudes e Elias após a novena em honra a Sant'Anna Mestra



27/7 - ( Sábado) - 19h - Levantamento das bandeiras: Guarda do Congo de N. Sra. Do

Rosário da Lapinha – Capitã Helena e Capitão Rogério - Logo após, após haverá leilões das prendas oferecidas pelas comunidades visitantes





28/7 - Domingo será o último dia e terá uma programação toda especial



10h Procissão saindo do Sítio Bela Vista – acompanhada pela Corporação Lira São José

da Lapa

11h Santa Missa em honra a Sant’Ana e São Joaquim

Celebrante: Pe. Luís Gustavo

12h Almoço

14h Leilão de Gado e show Beto Gaunt (Viola e música regional)

17h Sorteio dos festeiros 2024



Mais informações



Marta Soares - 31 99608-4600