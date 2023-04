Qual o segredo desta cidade em Minas que dobra a população em cada feriado?

"Vão dizer que é papo de pescador, mas juro que é verdade. Eu estava numa boa pescando perto da chachoeira quando 3 piaus, de uns 30 cm cada, pularam dentro do meu balde de iscas. Na hora não acreditei, pensei em devolvê-los pra água. Azar deles e sorte minha, os peixões viraram o almoço de domingo no feriadão de semana santa", o relato de Júlio Silveira, eletricista e pescador nas horas vagas, mostra que coisas superpreendentes acontecem numa cidade de Minas Gerais, no alto da Cordilheira do Espinhaço. "Foi a primeira vez que fui lá com minha família. Tem umas prainhas de areia fina sensacionais. As cachoeiras são relaxantes e vou te contar, nunca pesquei num lugar com tanto peixe", finaliza.

Verdade ou não, o pescador de Vespasiano disse que estava sem o smartphone na hora para comprovar o feito, mas quem somos nós para duvidar de suas palavras? Ainda mais quando se trata de um lugar mágico, que atrai turistas muito pelos mistérios e curiosidades que cercam este local encantandor e desconhecido de muita gente. Tanto, que a chamada Prainha 2, bem perto onde Júlio esteve pescando, é conhecida como a Praia da Noiva. Reza a lenda que o nome dela foi dado após um casal de namorados escolherem o local para ficarem noivos. Mas, um dia antes do casamento, a noiva descobre que foi traída pelo companheiro. Desapontada, ela vai até essa praia, entra na água, e deixa seu corpo fluturar rio abaixo. Nunca mais os moradores tiveram notícia dela e nem se morreu afogada. Hoje, esta prainha encantadora é uma das mais frequentadas por turistas que procuram água doce para os banhos relaxantes.

Conhecida como Praia da Noiva, a prainha 2 é um dos destinos mais visitados na cidade mineira (foto: Secretaria Municipal e IGR Trilhas do Rio Doce)

Estamos falando de Santo Antônio do Rio Abaixo, uma cidadezinha com apenas 1.756 moradores, próximo a Conceição do Mato Dentro e Morro do Pilar e distante 190 quilômetros de Belo Horizonte. Definitivamente, a natureza foi bastante generosa com a cidade mineira, que por conta de suas cachoeiras, prainhas de águas doce, balneário e mirantes, recebe quase o mesmo número de habitantes nos feriados. De acordo com Ruderson Carvalho, assessor de turismo do município, a cidade que é turística e tem como forte as belezas naturais do Rio Santo Antônio e Rio Preto através de cachoeiras e piscinas naturais recebe entorno de 90 à 150 turistas em finais de semana: "em feriados nacionais o número já cresce de 800 à 1500 turistas. No último feriado por exemplo, conforme levantamente da ocupação hoteleira e pesquisa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente estima que a cidade recebeu entorno de 1.700 turistas. Turistas estes que vieram somente para o evento ocorrido no Sábado da Aleluia e turistas que vieiram aproveitar os atrativos naturais disponibilizados no município como Cahcoeira do Chuvisco, Cachoeira do Cristal, Balneário Benedito Martins Leite, Poço do Limão, Cachoeira da Bahia, etç", observa.

Localizada no alto da Cordilheira do Espinhaço, a cidade mineira com 1.756 moradores, tem uma das menores populações de Minas (foto: David Bittencourt/Divulgação)



Bárbara Azevedo, diretora de turismo de Santo Antônio do Rio Abaxo se empolga ao falar das belezas da cidade: "todas as riquezas de Minas Gerais em um só lugar: aventura, cultura, religiosidade, tradição, ruralidade, saberes e sabores. Sinta Minas Gerais! Vivencie a mineiridade! No próximo feriado, dias 21 e 22 de abril, a cidade promove um grande show com artistas na tradicional Festa do Santonense Ausente, no Balneário Benedito Martins Leite. Estão todos convidados, venham nos visitar". Então, bora conhecer os principais atrativos?









Cachoeira do Chuvisco

Cachoeira do Chuvisco: nela é possível atravessar, por uma gruta atrás da cascata, de um lado ao outro do Rio Preto sem se molhar (foto: David Bittencourt/Divulgação)



Uma das mais belas cachoeiras não só de Santo Antônio de Rio Abaixo, mas de todsa Minas Gerais, tem como peculariedade a gruta que se encontre por trás de sua cascasca majestosa. É possivel passar de lado a outro, observar a cartina de água e nem se molhar. Na parte superior dessa cachoeira, pequenos poços forma piscinas naturais de águas mornas, limpas e cristalina. Imperdível spa natural no meio da natureza exuberante ao redor.













Cachoeira da Bahia





Trata-se de lajeado onde uma pequena cascata se forma no meio do Rio Santo Antônio. Local perfeito para amantes da pesca com área camping, prática do nado e mergulho. Fica próximo à área urbana do município, excelente local para churrasco, com acesso fácil e bem sinalizado.





Cachoeira do Cristal

Com 30 metros de queda livre, a Cachoeira dos Cristais surpreende pela força das águas (foto: David Bittencourt/Divulgação)





Após uma pequena trilha, passando por gigantescas árvores, o visitante depara-se com a belíssima cachoeira, que tem uma queda livre de aproximadamente 30 metros. O rochedo ao redor é local perfeirto para a prática

de escalada e rapel. No cume, um vista espetacular do mirante natural.









Prainha de Cima

Prainha de Cima, local perfeito para visitar com a família (foto: David Bittencourt/Divulgação)





Praia no leito direito do Rio Santo Antônio, com extensa área de camping, locais para nadar, pescar e corredeira boa para canoagem

esportiva.





Poço do Limão





O poço contém uma extensa faixa de areia e gramado que possibilita fácil acampamento, com ilhas, corredeiras e três grandes poços naturais que proporcionam uma boa pescaria, além de suas praias que permitem nado, mergulho e a prática de canoagem.









Balneário Benedito Martins Leite

Localizado próximo ao Centro da cidade, Balneário Benedito Martins Leite oferece área de camping e praia de água doce (foto: David Bittencourt/Divulgação)



Com suas corredeiras, o local é perfeito para a prática de canoagem, caiaque, botes e boias. Sem contar as ilhas fluviais, perfeitas para descansar em suas praias e encarar. nas suas águas transparentes, mergulho com kit básico, máscara, snorkel e nadadeira. São aproximadamente 950 metros do leito do Rio Santo Antônio. O balneário está localizado próximo ao Centro da cidade com uma área de camping, praia de água doce, quadra e estrutura para

lazer e entretenimento.





Praia Escondida





Uma paraíso pouco conhecido de águas rasas e cristalinas, com pequenas corredeiras. Local de sossego e paz. Ótimo para passeios em família, prática de esportes como canoagem, nado, mergulho. Além de ser perfeito para churrasco e camping. Essa é uma das 12 praias de água doce no Rio do Peixe, no município de Santo Antônio do Rio Abaixo. Localizada na Rota Turística do Chuvisco, dentro de uma propriedade particular, ela fica a 12 quilômetros da cidade e cerca de 4 quilômetros da Cachoeira do Chuvisco, na estrada de Santo Antônio em sentido região do Calú.









Igreja Matriz de Santo Antônio





A igreja foi construída nos anos 1950, abriga um acervo arquitetônico e imagens sacras do barroco. É palco de tradicionais festas em honra ao padroeiro Santo Antônio, além de

batizados e casamentos.









Tudo grátis





O assessor turístico Ruderson Carvalho tem uma boa notícia para quem for visitar a cidade: "o acesso às cachoeiras e praias são de propriedade privada, porém não há cobrança. O acesso é livre. Não há nenhuma cobrança. Há outras de propriedade do poder público municipal, como o Balneário Benedito Martis Leite, onde é possível acampanhar na área de lazer estruturada com banheiros e estacionamento. Mesmo as de área privada e públicas possuem incentivo do poder público municipal através da implantação de sinalização, melhoria nas estradas vicinais de terra batida e implantação de lixeiras. Importante destacar que o município participa da política de regionalização do Estado de Minas Gerais. E recebe ICMS Turístico e encontra-se no Mapa do Turismo Brasileiro", finaliza.

Como chegar:

O visitante tem duas rotas para chegar até a cidade de Santo Antônio do Rio Abaixo. O caminho mais rápido para quem sai de BH é pegar a MG-010 sentido Serra do Cipó. Depois, Morro do Pilar e, numa estrada de terra, chegar em Santo Antônio. Se optar por estrada asfaltada em todo percurso, basta pegar a BR 381 até o trevo de Itabira. Depois de Santa Maria de Itabira, na MG-020, pegar a estrada sentido São Sebastião do Rio e Preto e, por fim, Santo Antônio.





Circuito Trilhas do Rio Doce

A cidade de Santo Antônio do Rio Abaixo faz parte do Circuito Trilhas do Rio Doce, que é uma Instância de Governança Regional composta por 51 municípios que visa organizar o turismo de forma integrada e compartilhada na promoção de iniciativas turísticas. Com atrativos turísticos diversificados em terra, água e ar, o Trilhas do Rio Doce destaca pelas aventuras nos seus rios com corredeiras, pedras para a prática de escaladas e rapel, voo livre, caminhadas ecológicas, cicloturismo, pedras preciosas e estrada de ferro. Através de sua forte mineiridade, oferece aos visitantes as riquezas da identidade do território mineiro através da moda de viola, danças folclóricas, festas religiosas, ruralidade, os saberes e sabores. Para conhecer melhor cada cidade da Trilhas do Rio Doce, navegue em suas redes sociais e vivencie as experiências turísticas, descubra novos destinos, novas pessoas e colecione momentos nas belezas em cada paragem. Surpreenda-se!