Um piquenique no Planalto Central (Criadores de conteúdo do programa Voar Mais – ABEAR Associação Brasileira das Empresas Aéreas visitam cafeteria imersa no Jardim Botânico (Foto: Ana Laura Ravagnani/JamCo) )

Voltados aos holofotes, a procura de um lugar ao sol (ou à mesa), lugares gastronômicos buscam atrair seus públicos em diferenciais muitas vezes sem um bom referencial e tropeçam no erro das criações extravagantes, como por exemplo, pratos com excesso de queijos, sobremesas exageradas e repletas de açúcar; no erro dos cardápios com opções infinitas; de estrangeirismos desnecessários, no qual o toque oriental tornou-se o novo chique, mas acabam sendo mais do mesmo. Na contramão dessa onda, a cozinha da simplicidade.

Um piquenique no meio do jardim botânico parece a definição de uma nova gastronomia mundial, de uma culinária pautada na simplicidade que vai da escolha do lugar a receitas e ingredientes o menos processados possível. Ou seja, mais próximo ao produtor, onde a gastronomia brasileira com seus insumos e receitas simples pode ser a vanguarda, vem ganhando espaço no pedido de clientes exigentes, e busca reconhecimento do grande público, e dos prêmios.

Boa gastronomia num piquenique embaixo de grandes árvores no Jardim Botânico de Brasília (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Um café, por favor! Mas sem pressa.

Viver mais momentos em contato com a natureza, entre amigos e principalmente: com tempo. Em Brasília, uma das cidades mais populosas do Brasil com quase 3 milhões de habitantes, criada e recriada em perspectivas arquitetônicas e práticas, uma cafeteria imersa no Jardim Botânico vai na contramão de qualquer correria de cidade grande e resgata momentos lúdicos na natureza, oferecendo calmaria e boa gastronomia.

O Jardim Bom Demais traz de volta a simplicidade conduzida no lugar, nas toalhas e mesas na grama, nas receitas com ingredientes simples e bem brasileiros em um piquenique delicioso. Tapioca, cuscuz, bolos caseiros. Entre grandes árvores, a cafeteria recebe grupos curiosos por uma boa mesa, mas também dispostos a se surpreender com a comida simples, saudável, bem feita. Iogurtes caseiros, queijos, além das receitas veganas.

Receitas simples e saudáveis no Jardim Bom Demais (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Demandas sustentáveis

O Café no Jardim Botânico de Brasília é um retrato das novas demandas que anseiam comida boa e saudável, ao mesmo tempo revela o que será a nova gastronomia mundial, pautada na simplicidade, no consumo mais consciente. Menos gorduras saturadas, menos açúcar, sem ultraprocessados.

Nessa esteira, o Guia Michelin, prêmio turístico gastronômico com mais de 100 anos de tradição, trouxe a sustentabilidade para suas narrativas e inspeções. Em 2020, ao premiar restaurantes que se preocupam com processos sustentáveis, o Michelin dá um passo importante para essa nova ordem gastronômica mundial e aponta um novo olhar para o futuro do setor. A estrela verde veio para o Brasil pelas mãos dos chefs Janaína Torres e Jefferson Rueda com o “A Casa do Porco”.

Mesas de piquenique são montadas em pleno jardim botânico (Foto: Ana Laura Ravagnani)

Brasil sai na frente

O Brasil pode ser um grande exemplo mundial da gastronomia que valoriza a cozinha simples, insumos genuínos e a proximidade do produtor. Mas o país ainda tem produtos pouco conhecidos mundialmente, como a própria macaxeira, uma variação da mandioca; os peixes brasileiros em quase 7.400km de litoral, e de uma infinidade de rios.

Temos o pequeno produtor com insumos únicos e uma variedade regional peculiar dada nossa dimensão de país; temos a cultura da culinária de panela; temos ingredientes ricos em nutrição, sabor e gourmetizáveis, além da criatividade que nos faz um povo diferenciado dada a nossa peculiar miscigenação.

Villa Triacca, Hotel e Vinícola no Distrito Federal (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Brasília, a capital do país, planejada para manifestações cívicas e para, do centro oeste, representar diferentes regiões. É também um exemplo de brasilidade enogastronômica, ao apresentar ao mundo o terroir do Cerrado em vinhos genuinamente locais. Mais uma vez surpreende com uma cafeteria, num lindo jardim, verde, como o Brasil. A simplicidade da nova ordem culinária, a meu ver, dita que comida boa é comida saudável e a brasileira sai na frente. Só é preciso que nós mesmos, o público (e os prêmios), vejamos isso. O Jardim, por aqui, já é bom demais.

