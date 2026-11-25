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Cães recolhidos das ruas costumam chegar aos lares com um histórico desconhecido e experiências difíceis. Para o adestrador mexicano César Millán, profissional com mais de 25 anos de experiência em comportamento canino e conhecido por programas de televisão, esses animais constroem uma relação positiva com os novos tutores por meio de afeto, confiança e adaptação progressiva.

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Em compilação do portal Bunko, Millán afirmou que esses animais são "os melhores cães". O especialista explica que eles não demandam um treinamento específico para a integração familiar, mas sim "carinho e amor".

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O papel da experiência prévia

O treinador sustenta que os cães de rua já trazem vivências anteriores que permitiram seu desenvolvimento em diferentes contextos. Por essa razão, a convivência não depende unicamente de técnicas formais de instrução.

A recomendação central consiste em avançar de forma gradual para consolidar a segurança do animal. Cada indivíduo reage de modo singular ao novo ambiente, o que torna indispensável observar seu comportamento diário e fixar rotinas organizadas.

Essa visão fundamenta a máxima do profissional: "reabilito cães, adestro pessoas". Para ele, as atitudes do animal permanecem diretamente associadas ao modo como os responsáveis se comunicam e agem no cotidiano.

Convivência e responsabilidade dos tutores

A disciplina no ambiente doméstico não busca demonstrar poder ou autoridade, mas assumir o compromisso sobre o animal acolhido. Esse princípio direciona as interações dentro da residência.

No contato entre filhotes e crianças, a aproximação ocorre de maneira espontânea. Os adultos precisam exercer a função de guiar essa convivência por meio de supervisão constante e orientações educativas adequadas.

O especialista descarta a existência de raças agressivas por definição e volta o foco para a conduta de quem cuida: "não existe tal coisa como raças problemáticas. Contudo, nunca faltam proprietários problemáticos".

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A entrada em uma residência representa uma alteração expressiva na rotina do cão recolhido. Dar tempo para o animal entender o espaço, analisar suas respostas e criar vínculos baseados em afeto viabiliza uma convivência adaptada às reais demandas dele.