Cão policial: veja as raças mais usadas e como é o treinamento deles
Pastores-alemães, rottweilers e labradores se destacam em funções que vão de farejar drogas a proteger oficiais; conheça a rotina desses agentes
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Cães policiais, frequentemente chamados de K9, desempenham um papel crucial na segurança pública, atuando em operações que vão desde a detecção de drogas e explosivos até a busca por pessoas desaparecidas e a proteção de agentes. A seleção desses animais é rigorosa e leva em conta características como inteligência, obediência e porte físico, com algumas raças se destacando historicamente nessas funções.
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O treinamento de um cão para o trabalho policial é um processo longo e detalhado, que geralmente começa quando o animal ainda é um filhote. O objetivo é desenvolver suas habilidades naturais e criar um vínculo de confiança inabalável com o policial que será seu parceiro. Essa preparação intensiva garante que o cão responda com precisão aos comandos em situações de alta pressão.
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Pastor Alemão, Rottweiler: as raças mais usadas no trabalho policia
As raças mais utilizadas
Embora diversas raças possam ser treinadas, algumas são mais requisitadas pelas forças policiais devido às suas aptidões específicas. Cada uma é escolhida para tarefas que se alinham melhor com seu temperamento e suas habilidades físicas.
Pastor-alemão: Considerado um dos cães policiais mais versáteis, é conhecido por sua inteligência, lealdade e coragem. É frequentemente usado em patrulhamento, captura de suspeitos e detecção de substâncias ilícitas.
Rottweiler: Sua força física e instinto protetor o tornam ideal para missões de guarda e defesa. É um cão imponente, que atua como um forte elemento de intimidação em operações de controle de multidões ou proteção de oficiais.
Labrador retriever: Com um olfato extremamente apurado e um temperamento dócil, o labrador é a escolha principal para missões de faro. Ele se destaca na busca por drogas, explosivos e pessoas soterradas em escombros.
Pastor-belga malinois: Similar ao pastor-alemão, mas geralmente mais ágil e enérgico. Sua alta capacidade de aprendizado e resistência o tornam excelente para patrulhamento, rastreamento e intervenções táticas.
Beagle: Com seu tamanho compacto e olfato poderoso, o Beagle é utilizado para inspeções em locais de difícil acesso, como aeroportos e portos, sendo especialista na detecção de narcóticos e alimentos.
Como é o treinamento dos cães
O adestramento começa com a socialização do filhote, expondo-o a diferentes ambientes, sons e pessoas para que se torne um adulto equilibrado e confiante. Em seguida, o foco passa para os comandos básicos de obediência, que são a base para todo o trabalho futuro.
A fase especializada do treinamento direciona o cão para sua função específica. Se ele for um cão farejador, o treinamento utiliza técnicas de associação positiva, onde o animal aprende a identificar um odor e indicar sua localização em troca de uma recompensa, como um brinquedo ou petisco. Para cães de proteção, o treino envolve simulações controladas para desenvolver a capacidade de imobilizar um suspeito sob comando, sem agressividade excessiva.
A relação entre o cão e seu condutor é fundamental. Eles formam uma dupla que treina e trabalha junta diariamente, fortalecendo a comunicação e a confiança mútua. Após anos de serviço dedicado, esses cães se aposentam e, frequentemente, são adotados por seus próprios parceiros policiais ou por outras famílias selecionadas, com quem passam o resto de suas vidas.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.