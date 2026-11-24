Nesta terça-feira (24/11), um homem invadiu a entrada ao vivo de um repórter na RPC, emissora afiliada da Globo no Paraná, para pedir a libertação de Jair Bolsonaro.

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A interrupção ocorreu durante o programa Meio Dia Paraná. Nele, o repórter Douglas Santucci falava sobre obras na praça Osório, em Curitiba, quando um homem idoso de camisa amarela entrou na gravação e disse: “libertem Bolsonaro! Libertem Bolsonaro, urgente!”

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Acabaram de invadir o jornal da Globo ao vivo pra pedir a libertação do Bolsonaro https://t.co/TFtPlYV3aX — Ricardo S (@RickSouza) November 24, 2026

O link de Santucci foi interrompido imediatamente e a filmagem voltou para o estúdio do programa, onde o apresentador Roberson Jannuzzi ressaltou que aquele não era um momento apropriado para protestos.

“A gente defende a liberdade para você fazer qualquer manifestação que você quiser, mas no local adequado, não interrompendo o trabalho de um profissional”, afirmou Jannuzzi. No site da RPC, o trecho foi removido do vídeo com a reportagem.

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*Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.