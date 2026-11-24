Homem interrompe repórter em entrada ao vivo para pedir libertação de Bolsonaro
Incidente ocorreu durante o Meio Dia Paraná, da emissora RPC, durante link sobre obras na praça Osório
compartilhe
Nesta terça-feira (24/11), um homem invadiu a entrada ao vivo de um repórter na RPC, emissora afiliada da Globo no Paraná, para pedir a libertação de Jair Bolsonaro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A interrupção ocorreu durante o programa Meio Dia Paraná. Nele, o repórter Douglas Santucci falava sobre obras na praça Osório, em Curitiba, quando um homem idoso de camisa amarela entrou na gravação e disse: “libertem Bolsonaro! Libertem Bolsonaro, urgente!”
Leia Mais
-
Bolsonaro grita, esbraveja e xinga durante entrevista ao falar sobre golpe
-
Cleitinho sobre condenação de Bolsonaro: 'Conte comigo e com o povo'
-
PGR recomenda aumento de monitoramento sobre Bolsonaro a uma semana de julgamento por golpismo
Acabaram de invadir o jornal da Globo ao vivo pra pedir a libertação do Bolsonaro https://t.co/TFtPlYV3aX— Ricardo S (@RickSouza) November 24, 2026
O link de Santucci foi interrompido imediatamente e a filmagem voltou para o estúdio do programa, onde o apresentador Roberson Jannuzzi ressaltou que aquele não era um momento apropriado para protestos.
Leia Mais
“A gente defende a liberdade para você fazer qualquer manifestação que você quiser, mas no local adequado, não interrompendo o trabalho de um profissional”, afirmou Jannuzzi. No site da RPC, o trecho foi removido do vídeo com a reportagem.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.