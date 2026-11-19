Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O louro costuma ser associado ao uso culinário para conferir sabor a diferentes receitas. A planta reúne utilidades fora da cozinha que muitas pessoas desconhecem, incluindo a prática de inserir uma folha seca na parte traseira do telefone celular.

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A tendência viralizou nas redes sociais e levou milhares de pessoas a adotarem o costume. O espaço entre o aparelho e o acessório de proteção guarda habitualmente itens como: documento de identidade, fotos de pessoas queridas ou dinheiro em espécie. A folha vegetal passou a ocupar esse mesmo compartimento.

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Significado atribuído ao amuleto

Muitas pessoas consideram a folha dessa árvore um amuleto voltado para atrair a boa sorte. A tradição atribui ao elemento a capacidade de atrair prosperidade e abrir caminhos para novas oportunidades no cotidiano.

O item funciona como lembrete visual de metas pessoais e profissionais. O porte do amuleto também atua no reforço da moral de quem o carrega, além de impulsionar o sucesso pessoal.

Razão para o uso no aparelho telefônico

Especialistas recomendam posicionar o vegetal na capa porque o telefone móvel representa o objeto mais utilizado durante o dia. O dispositivo eletrônico concentra laços sociais, relações de trabalho e oportunidades em um único lugar.

Manter a folha entre o aparelho e a proteção faz com que ela esteja constantemente presente. Essa visibilidade frequente fortalece o papel do amuleto em recordar os objetivos de quem o transporta.

Origem histórica e benefícios psicológicos

A ligação do louro com a sorte e a vitória vem de séculos passados. Na Grécia Antiga e em Roma, o vegetal servia para coroar atletas, poetas e generais de exército. As práticas populares preservaram o simbolismo da planta, associada hoje a proteção, bons desejos e metas cumpridas.

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A ciência ainda não comprovou relação direta do amuleto com riqueza, sucesso ou sorte. Especialistas em psicologia explicam que o impacto positivo decorre do estímulo visual: observar o elemento próximo melhora a motivação, diminui a ansiedade e organiza as prioridades diárias.