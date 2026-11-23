SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vera Dijkmans, modelo holandesa do OnlyFans com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, retornou à Holanda após ficar 11 dias presa em um centro de detenção do ICE (serviço de imigração dos Estados Unidos), em Nova Jersey.

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Em uma publicação feita em seus stories, ela escreveu que está feliz por estar de volta em casa, mas que a experiência a afetou de uma maneira difícil de expressar em palavras.

"Vi e vivi coisas que jamais imaginei que um dia teria de enfrentar. Os maus-tratos que sofri atrás das grades foram muito além de tudo o que eu poderia imaginar. Foi uma jornada extremamente difícil, mas hoje meu coração está cheio de gratidão. Sou grata por finalmente estar de volta ao meu lar", escreveu a modelo.

Segundo a mãe de Dijkmans, em entrevista ao site holandês Omroep Brabant, Dijkmans chegou na manhã deste domingo (22) ao Aeroporto Internacional de Amsterdã.

A modelo havia sido presa no dia 11 de novembro, enquanto chegava a Nova Jersey em um voo procedente de Miami. Ela estava a caminho do UFC 334, que aconteceu no Madison Square Garden, em Nova York, onde iria gravar vídeos com outros lutadores de MMA.

Segundo o DHS (Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos), em declaração ao New York Post, ela foi detida por exceder o tempo de permanência permitido no país, além de não ter comparecido a uma audiência. O pedido de sua deportação foi emitido em maio de 2026.

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Além de produzir conteúdo para o OnlyFans, Dijkmans viralizou nas redes sociais após abrir um processo seletivo para encontrar um namorado, no qual mais de 5.000 homens se inscreveram