Venezuelano ferido pelo ICE no Texas está detido com bala no corpo, denuncia advogada

Um venezuelano que ficou ferido após ser baleado por um agente de imigração americano no Texas permanece detido, com a bala alojada no corpo e sem atendimento médico adequado, denunciou nesta segunda-feira (21) sua advogada.

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O homem, identificado como Wilber Rafael Garcés Pérez, foi atingido no torso no domingo por um agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) enquanto trabalhava como entregador do aplicativo DoorDash em Austin, capital do Texas.

Sua advogada, Kate Lincoln-Goldfinch, informou nesta segunda que ele havia sido transferido para um centro de detenção em Pearsall, cerca de 200 quilômetros a sudoeste de Austin.

"Ele está detido em Pearsall para ser interrogado e ainda está com a bala alojada no corpo. Não recebeu nenhum analgésico e teve que dormir no chão", escreveu a advogada no X.

O Departamento de Segurança Interna (DHS), responsável pelo ICE, informou na madrugada desta segunda que Garcés Pérez estava em condição estável e "sob custódia federal enquanto aguarda sua expulsão".

De acordo com o DHS, ele havia "entrado ilegalmente no país" durante o governo de Joe Biden (2021-2025) e tinha "uma ordem definitiva de deportação".

A advogada, no entanto, afirmou que Garcés Pérez entrou nos Estados Unidos “legalmente por meio de um programa de liberdade condicional solicitando asilo e possui uma autorização de trabalho válida”.

Nesta segunda-feira, funcionários cobriram várias mensagens contra a polícia migratória escritas em pilares de concreto perto do local onde ocorreu o disparo. Flores e cartazes pedindo "Justiça para Wilber" podiam ser vistos na região.

Na noite de domingo, dezenas de pessoas que protestavam contra os agentes do ICE foram dispersadas com gás lacrimogêneo.

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