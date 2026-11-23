Funcionário da Anthropic afirma ter resolvido um dos maiores problemas da matemática com IA
Matemático da empresa Anthropic afirma ter usado IA para comprovar a famosa hipótese de Riemann. A verificação da sua resposta, no entanto, deve levar tempo.
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Um matemático e funcionário da empresa Anthropic afirma ter utilizado um modelo de inteligência artificial (IA) da empresa para comprovar a famosa hipótese de Riemann.
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Levent Alpöge declarou na sexta-feira (20/11) ter usado o Claude por cerca de seis semanas para criar a comprovação detalhada do problema de matemática.
Se ele estiver certo, sua comprovação será uma das mais importantes da história. Alpöge a descreveu como o "alvorecer de algo muito maior na ciência".
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O anúncio veio a público no dia seguinte à entrada da Anthropic na bolsa de valores americana. E também depois que empresas de IA, como a OpenAI, anunciaram nos últimos meses diversas soluções para os principais problemas da matemática, que desafiaram estudiosos por décadas.
A comprovação da hipótese de Riemann apresentada na sexta-feira foi encontrada com uma versão do Claude, da Anthropic, que não foi levada ao público.
O problema tinha cerca de 170 anos e se refere a números primos. Ele é considerado o problema mais famoso da matemática, em grande parte, devido à sua complexidade.
A hipótese recebeu o nome do matemático alemão Bernhard Riemann (1826-1866) e afirma que os números primos têm uma ordem determinada ao longo da linha dos números.
Os números primos são a pedra fundamental da matemática superior. Por isso, as descobertas relacionadas a eles causam grandes impactos.
Alpöge afirmou que, no domingo (15/11), enviou uma mensagem ao CEO (diretor-executivo) da Anthropic, Dario Amodei, perguntando a ele diretamente como deveria anunciar a descoberta.
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"O momento específico é horrível", disse Alpöge, em referência à entrada da Anthropic na bolsa. "Se eu pudesse, teria terminado tudo isso muito antes."
A comprovação textual completa apresentada por Alpöge em Lean, uma linguagem de computador empregada para confirmar comprovações de matemática, tem mais de 250 mil páginas.
O proeminente matemático Terence Tao declarou na sexta-feira (20/11) que a digestão da comprovação (o processo de entender o raciocínio que a originou e como ele se relaciona a outras ideias matemáticas) ainda irá demorar algum tempo.
"Imagino que o processo levará algum tempo, mas, neste caso, pelo menos temos um autor humano com quem nos comunicarmos para auxiliar nesta tarefa", afirmou Tao.
Em setembro, a OpenAI anunciou que funcionários que usavam uma versão não pública das suas ferramentas de IA conseguiram solucionar parte de um problema notoriamente difícil em apenas 88 horas. O problema fazia parte das equações de Navier-Stokes, que descrevem o movimento dos fluidos.
Mais de 10 mil agentes de IA, ou bots programados por computador que operam, até certo ponto, de forma autônoma, receberam a tarefa como exercício de treinamento de IA.
A exatidão da prova publicada pela OpenAI sobre Navier-Strokes ainda precisa ser confirmada. Ela despertou críticas das organizações e comunidades acadêmicas e de matemática superior, sobre o uso de IA para solucionar problemas matemáticos.
A Anthropic também afirmou ter feito outros progressos e encontrado soluções no âmbito da matemática e da física.
Um grupo de estudiosos de matemática afirmou que o alarde das empresas de IA sobre soluções importantes que foram encontradas, para demonstrar como seus produtos comerciais se sofisticaram, é "prejudicial à ciência da matemática".
"Estamos presenciando uma ameaça geral ao trabalho intelectual, com um desalinhamento entre o uso da IA e seu propósito inicial", afirmaram os estudiosos em uma carta conjunta.
Um mês depois, a OpenAI publicou o que chamou de soluções, comprovações ou progressos importantes sobre 372 problemas de matemática superior que estavam pendentes de solução.
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Serão necessários meses, talvez mais tempo, para que essas afirmações sejam analisadas pelos especialistas, comprovando sua validade.