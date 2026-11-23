Um matemático e funcionário da empresa Anthropic afirma ter utilizado um modelo de inteligência artificial (IA) da empresa para comprovar a famosa hipótese de Riemann.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Levent Alpöge declarou na sexta-feira (20/11) ter usado o Claude por cerca de seis semanas para criar a comprovação detalhada do problema de matemática.

Se ele estiver certo, sua comprovação será uma das mais importantes da história. Alpöge a descreveu como o "alvorecer de algo muito maior na ciência".

O anúncio veio a público no dia seguinte à entrada da Anthropic na bolsa de valores americana. E também depois que empresas de IA, como a OpenAI, anunciaram nos últimos meses diversas soluções para os principais problemas da matemática, que desafiaram estudiosos por décadas.

A comprovação da hipótese de Riemann apresentada na sexta-feira foi encontrada com uma versão do Claude, da Anthropic, que não foi levada ao público.

O problema tinha cerca de 170 anos e se refere a números primos. Ele é considerado o problema mais famoso da matemática, em grande parte, devido à sua complexidade.

A hipótese recebeu o nome do matemático alemão Bernhard Riemann (1826-1866) e afirma que os números primos têm uma ordem determinada ao longo da linha dos números.

Os números primos são a pedra fundamental da matemática superior. Por isso, as descobertas relacionadas a eles causam grandes impactos.

Alpöge afirmou que, no domingo (15/11), enviou uma mensagem ao CEO (diretor-executivo) da Anthropic, Dario Amodei, perguntando a ele diretamente como deveria anunciar a descoberta.

"O momento específico é horrível", disse Alpöge, em referência à entrada da Anthropic na bolsa. "Se eu pudesse, teria terminado tudo isso muito antes."

A comprovação textual completa apresentada por Alpöge em Lean, uma linguagem de computador empregada para confirmar comprovações de matemática, tem mais de 250 mil páginas.

O proeminente matemático Terence Tao declarou na sexta-feira (20/11) que a digestão da comprovação (o processo de entender o raciocínio que a originou e como ele se relaciona a outras ideias matemáticas) ainda irá demorar algum tempo.

"Imagino que o processo levará algum tempo, mas, neste caso, pelo menos temos um autor humano com quem nos comunicarmos para auxiliar nesta tarefa", afirmou Tao.

VCG via Getty Images Em outubro, a OpenAI publicou soluções, comprovações ou progressos importantes sobre 372 problemas de matemática superior que estavam pendentes de solução

Em setembro, a OpenAI anunciou que funcionários que usavam uma versão não pública das suas ferramentas de IA conseguiram solucionar parte de um problema notoriamente difícil em apenas 88 horas. O problema fazia parte das equações de Navier-Stokes, que descrevem o movimento dos fluidos.

Mais de 10 mil agentes de IA, ou bots programados por computador que operam, até certo ponto, de forma autônoma, receberam a tarefa como exercício de treinamento de IA.

A exatidão da prova publicada pela OpenAI sobre Navier-Strokes ainda precisa ser confirmada. Ela despertou críticas das organizações e comunidades acadêmicas e de matemática superior, sobre o uso de IA para solucionar problemas matemáticos.

A Anthropic também afirmou ter feito outros progressos e encontrado soluções no âmbito da matemática e da física.

Um grupo de estudiosos de matemática afirmou que o alarde das empresas de IA sobre soluções importantes que foram encontradas, para demonstrar como seus produtos comerciais se sofisticaram, é "prejudicial à ciência da matemática".

"Estamos presenciando uma ameaça geral ao trabalho intelectual, com um desalinhamento entre o uso da IA e seu propósito inicial", afirmaram os estudiosos em uma carta conjunta.

Um mês depois, a OpenAI publicou o que chamou de soluções, comprovações ou progressos importantes sobre 372 problemas de matemática superior que estavam pendentes de solução.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serão necessários meses, talvez mais tempo, para que essas afirmações sejam analisadas pelos especialistas, comprovando sua validade.