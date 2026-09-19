OpenAI mobiliza milhares de agentes de IA para solucionar problema matemático que permaneceu sem solução por décadas

Baseadas na segunda lei de Newton, elas tratam o fluido como um meio contínuo, sem a necessidade de acompanhar individualmente cada molécula. Um dos grandes desafios matemáticos relacionados a essas equações é saber se um movimento inicialmente suave pode, em algum momento, produzir uma velocidade que cresça sem limite em um intervalo finito. Foto: Pexels/Google DeepMind