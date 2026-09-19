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OpenAI mobiliza milhares de agentes de IA para solucionar problema matemático que permaneceu sem solução por décadas
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Baseadas na segunda lei de Newton, elas tratam o fluido como um meio contínuo, sem a necessidade de acompanhar individualmente cada molécula. Um dos grandes desafios matemáticos relacionados a essas equações é saber se um movimento inicialmente suave pode, em algum momento, produzir uma velocidade que cresça sem limite em um intervalo finito. Foto: Pexels/Google DeepMind
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Esse fenômeno, chamado singularidade, indicaria um ponto em que as equações deixam de representar adequadamente o comportamento de um fluido, embora não signifique que velocidades infinitas possam existir na realidade. Segundo a OpenAI, seu modelo encontrou um cenário matemático em que essa singularidade pode ocorrer, mesmo com uma força externa suave e energia total finita. Foto: Zac Wolff/Unsplash
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Para chegar ao resultado, a empresa mobilizou 10 mil agentes de inteligência artificial durante cerca de 88 horas e gastou milhões de dólares em capacidade computacional. O processo produziu 2,7 milhões de mensagens e cerca de 130 bilhões de tokens, volume comparável ao conteúdo de aproximadamente um milhão de livros. Foto: Milad Fakurian/Unsplash
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A equipe também submeteu a demonstração a uma verificação computacional e publicou um documento de 165 páginas com a argumentação completa. O modelo responsável pela descoberta ainda não foi lançado e, segundo a empresa, apresenta desempenho muito superior ao GPT-6 Astra em testes internos de matemática. Foto: Pexels/Andrew Neel
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A evolução chama atenção porque sistemas de IA, há poucos anos, apresentavam dificuldades até com exercícios matemáticos elementares. Agora, essas ferramentas já alcançam resultados de alto nível em competições e começam a atacar questões abertas da matemática. Foto: Pexels/Pu?ca? Adryan
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O anúncio ocorreu em meio a uma disputa entre laboratórios de inteligência artificial, que passaram a tratar avanços científicos como demonstrações de capacidade tecnológica. A OpenAI acelerou o trabalho após rumores de que pesquisadores ligados à Anthropic haviam solucionado um problema do mesmo prêmio. Foto: Numan Ali/Unsplash
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O episódio gerou uma controvérsia sobre a proximidade entre as duas pesquisas e sobre eventual acesso de modelos da OpenAI a trabalhos ainda não publicados. A empresa negou que seus agentes ou pesquisadores tenham consultado o estudo concorrente antes de sua divulgação. Foto: Igor Omilaev/Unsplash
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As equações de Navier-Stokes foram formuladas no século 19 por Claude-Louis Navier e George Gabriel Stokes e hoje ajudam a explicar fenômenos que vão da aviação à previsão meteorológica e à circulação sanguínea. Apesar da repercussão, a OpenAI não pretende reivindicar o prêmio de US$ 1 milhão, já que seu objetivo declarado é demonstrar o avanço de seus sistemas de IA. Foto: Sumaid pal Singh Bakshi/Unsplash