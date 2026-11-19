Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A educadora María Montessori estabeleceu princípios que inspiram modelos de aprendizagem em vários países. Adotado atualmente por 65 mil colégios em todo o mundo, o método montessoriano propõe tratar os pequenos com confiança e sem paternalismo, gerando benefícios cognitivos e pessoais.

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Para a pedagoga, o avanço da independência representa o verdadeiro desafio formativo. Uma de suas frases célebres define essa busca: "O maior sinal de sucesso de um professor é poder dizer: agora as crianças trabalham como se eu não existisse".

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O risco de substituir a ação da criança

Montessori defendia que a função adulta consiste em ensinar, sem assumir o papel da criança. O aprendizado requer espaço para tentativa e erro. Ajudar os filhos em tudo impede que eles consigam agir sozinhos em determinadas situações. A educadora resumia o alerta: "Qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo".

Entender a autonomia não significa abandonar o indivíduo. A abordagem permite que o pequeno atue em contextos específicos para desenvolver iniciativa e pensamento crítico. Assim têm início as fases que a médica chamava de quatro planos do desenvolvimento. Conceder liberdade comedida incentiva o espaço criativo infantil.

Comunidade e o modelo "Erdkinder"

A preparação prática abrange também a adolescência. Nessa etapa de convivência afastada dos pais ou tutores, os jovens precisam aprender a se relacionar e a construir uma comunidade em que exerçam papel ativo.

Para essa faixa etária, Montessori idealizou o modelo "Erdkinder", combinando diferentes aprendizagens em três espaços:

uma fazenda;

uma loja de artesanato;

uma hospedaria.

Essa proposta atribui responsabilidades reais com acompanhamento adulto, condição compatível com a independência. Como a autonomia exige treino continuado, deve receber estímulo desde a infância, período em que o ser humano é mais moldável por ainda não ter adquirido vícios ou maldades.

O perigo da dependência excessiva

A restrição da autonomia gera riscos ligados à teoria do apego. Um vínculo extremo com os pais limita o crescimento interno ao criar a necessidade contínua de respaldo para qualquer atitude.

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O método não elimina a assistência externa. O apoio segue fundamental, desde que mantenha caráter educativo e não substitua a capacidade infantil de solucionar problemas.