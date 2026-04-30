A construção social da infância: da Idade Média à modernidade

No contexto histórico ocidental, a ideia de que toda criança merece um tempo próprio para brincar, aprender e ser protegida é relativamente recente. Durante muitos séculos, especialmente na Idade Média e no início da Modernidade, predominou a percepção de que meninos e meninas eram, na prática, adultos em miniatura. Ou seja, inseridos cedo nas rotinas de trabalho, nas formas de lazer e até nas responsabilidades da vida cotidiana. Assim, o conceito moderno de infância, entendido como uma fase separada e específica da existência, começou a ganhar forma mais clara apenas a partir dos séculos XVII e XVIII.

Essa mudança de olhar não surgiu de forma brusca, nem uniforme em todas as regiões ou classes sociais. Ela foi se consolidando gradualmente, sob influência das transformações na organização das famílias, pelo crescimento da escolarização e por reflexões filosóficas que passaram a destacar a criança como um ser em formação. A historiografia, com destaque para autores como Philippe Ariès, ajudou a demonstrar que a infância, tal como vemos hoje, é uma construção social, moldada por valores culturais, religiosos, econômicos e políticos de cada época.

A mudança de olhar sobre a infância não surgiu de forma brusca, nem uniforme em todas as regiões ou classes sociais – depositphotos.com / serezniy



Como se via a infância na Idade Média?

Na Europa medieval, registros iconográficos e documentos mostram que, superada a fase da primeira infância, as crianças rapidamente se misturavam ao universo adulto. As vestimentas eram semelhantes às dos mais velhos, apenas em tamanhos reduzidos, e as atividades diárias incluíam auxílio nos trabalhos agrícolas, artesanais e domésticos. Assim, a noção de um longo período de dependência e cuidado especializado praticamente não aparecia nas fontes.

Pesquisas indicam que a alta mortalidade infantil desempenhava papel central nesse cenário. Afinal, em um contexto em que muitos não sobreviviam aos primeiros anos de vida, o investimento afetivo e simbólico na criança podia ser mais contido. Ademais, a passagem rápida para papéis úteis na comunidade era vista como forma de integração e sobrevivência. Além disso, faltava uma diferenciação psicológica estruturada entre criança e adulto: percebiam-se comportamentos, emoções e capacidades de forma menos segmentada, o que reforçava a ideia de uma continuidade quase direta entre as fases da vida.

Infância como construção social: o que diz a historiografia?

O historiador Philippe Ariès, em estudos que se tornaram referência no século XX, argumentou que o sentimento moderno de infância surgiu gradualmente a partir da Idade Moderna. Em suas análises de pinturas, diários, inventários e registros escolares, Ariès demonstrou como, ao longo dos séculos XVII e XVIII, aparecem com mais frequência imagens de crianças retratadas com traços próprios, roupas específicas e comportamentos distintos dos adultos. Esse movimento indicaria o nascimento de um novo olhar sobre o desenvolvimento infantil.

A tese de que a infância é uma construção social não significa negar a existência biológica das fases da vida, mas destacar que o modo como a sociedade compreende e organiza esse período depende de contextos históricos. Outros historiadores, dialogando e às vezes criticando Ariès, apontaram variações regionais, diferenças de classe e nuances que tornam o quadro mais complexo. Ainda assim, permanece forte a ideia de que o conceito de infância, com direitos, normas e expectativas particulares, consolidou-se na Europa ocidental apenas a partir da Modernidade.

Por que o conceito moderno de infância surgiu entre os séculos XVII e XVIII?

A partir do século XVII, mudanças econômicas, religiosas e familiares criaram terreno para uma nova visão da criança. O fortalecimento de uma família nuclear, mais voltada para o espaço doméstico, fez com que pais e mães passassem a concentrar maiores cuidados e expectativas sobre os filhos. Ao mesmo tempo, o avanço das escolas, dos colégios religiosos e das instituições de ensino laico contribuiu para separar o universo infantil do mundo do trabalho, deslocando parte da socialização para o ambiente educativo.

Filósofos e pensadores tiveram papel relevante nesse processo. Entre eles, Jean-Jacques Rousseau destacou que a criança teria uma natureza própria, com ritmos e necessidades distintas. Em obras como Emílio, o autor defendia que a educação deveria respeitar as etapas do desenvolvimento, compreendendo a infância como momento de formação gradual, em que intervenções prematuras ou excessivamente rígidas poderiam prejudicar esse percurso. Essa visão dialogava com preocupações morais e religiosas sobre disciplina, virtude e autocontrole, reforçando a ideia de que educar não era apenas instruir, mas moldar caráter.

Que transformações ocorreram no cotidiano das crianças?

Com o avanço do conceito moderno de infância, o cotidiano infantil passou a ser reorganizado em torno de três eixos principais: proteção, educação e brincadeiras. O isolamento progressivo da criança em um espaço doméstico mais controlado fez surgir ambientes específicos, como quartos infantis e áreas reservadas para jogos e brinquedos. A vestimenta também mudou, com roupas pensadas para o corpo em crescimento e, mais tarde, com distinções marcadas entre moda infantil e adulta.

Essa nova configuração gerou práticas que hoje parecem naturais, mas que têm origem histórica bem definida. Entre elas, podem ser destacadas:

A ampliação da escolarização obrigatória , afastando crianças de certas atividades produtivas;

, afastando crianças de certas atividades produtivas; A disseminação de brinquedos e jogos voltados especialmente ao público infantil;

O surgimento de livros educativos e manuais de conduta para pais e mães, orientando o cuidado com filhos;

A construção de discursos médicos e pedagógicos sobre desenvolvimento físico, emocional e cognitivo.

Com o avanço do conceito moderno de infância, o cotidiano infantil passou a ser reorganizado em torno de três eixos principais: proteção, educação e brincadeiras – depositphotos.com / AllaSerebrina



Quais são os reflexos dessa história nas noções atuais de cuidado infantil?

Embora a infância contemporânea não seja homogênea e varie conforme classe social, cultura e contexto econômico, muitos traços do conceito moderno permanecem presentes. A ideia de que a criança precisa de um tempo prolongado de estudo, de acompanhamento especializado e de espaços seguros para brincar está profundamente ligada às transformações iniciadas na Idade Moderna e consolidadas nos séculos seguintes.

Compreender que a infância é uma construção histórica permite observar com mais clareza debates atuais sobre escolarização precoce, trabalho infantil, direitos das crianças e modelos de educação. A trajetória que vai da criança vista como adulto em miniatura à criança reconhecida como sujeito em desenvolvimento ajuda a explicar por que, no século XXI, tantas políticas públicas, pesquisas acadêmicas e práticas pedagógicas se concentram na proteção, na formação e no bem-estar infantil.

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Ao longo desse percurso, conceitos, leis e valores foram reelaborados, e o cuidado com os mais novos deixou de ser apenas uma questão privada para se tornar tema central em discussões sociais amplas. A história da infância, tal como evidenciada por estudos historiográficos, mostra que aquilo que hoje parece natural e permanente já foi diferente e poderá continuar a se transformar nas próximas gerações.