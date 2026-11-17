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Ao cruzar com outro motociclista na pista, condutores costumam trocar saudações mesmo sem contato prévio. Esse hábito integra a cultura sobre duas rodas e engloba gestos de cortesia, avisos de perigo e coordenação para viagens em grupo.

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A DGT (Dirección General de Tráfico), entidade espanhola focada na segurança viária, reuniu nove desses sinais comuns. Essas convenções informais não constituem um sistema oficial e não substituem as regras do Código de Trânsito, os direitos de preferência ou o acionamento dos indicadores de direção.

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Sinais de cumprimento

1. Sinal em V com os dedos: o condutor estende ligeiramente o braço esquerdo formando um V com os dedos indicador e médio. O gesto representa saudação e reconhecimento mútuo entre pilotos na via, com teorias que vinculam o surgimento ao período da Segunda Guerra Mundial.

2. Perna estendida: colocar a perna direita para o lado após concluir uma ultrapassagem funciona como cumprimento ou agradecimento pela passagem facilitada. A mão direita do piloto permanece no acelerador e a esquerda ficaria pouco visível para quem ficou atrás.

Alertas de perigo na pista

3. Pé apontado para o asfalto: o piloto estende o pé para baixo indicando a estrada para avisar sobre buracos, cascalho, pedras, óleo ou superfícies sem aderência. O comunicado ajuda principalmente grupos durante o percurso.

4. Mão de cima para baixo: movimentar a mão repetidamente com a palma virada ao chão pede diminuição de velocidade. O aviso indica curvas perigosas, acidentes, obstáculos ou viaturas policiais adiante, sem detalhar o motivo exato.

5. Palma virada para trás: o motociclista exibe a palma da mão esquerda aberta aos condutores que vêm atrás para sinalizar que o momento impede ultrapassagens, alertando sobre perigos ocultos aos demais.

Comunicação em grupo e socorro

6. Abrir e fechar a mão: abrir e recolher os dedos da mão esquerda seguidas vezes avisa que o parceiro esqueceu a seta ligada após uma conversão ou apresenta defeito nas luzes, prevenindo equívocos em cruzamentos.

7. Mover a mão para a frente e para trás: o movimento indica que o motociclista de trás pode ultrapassar ou que a via parece livre em cruzamentos. A manobra exige confirmação pessoal de segurança de quem realiza o movimento.

8. Polegar apontado para o tanque: o condutor aponta o reservatório com o dedo polegar para comunicar aos companheiros de estrada a necessidade de parar para abastecer combustível.

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9. Capacete no chão: apoiar o acessório de proteção no asfalto ao lado do veículo parado no acostamento indica pedido de socorro por pane mecânica ou outro problema na pista. Quem nota o aviso pode verificar o ocorrido apenas se encontrar condições seguras de parada.