Vai viajar? 6 dicas para não ofender os locais com seus gestos

Pequenos atos que são normais no Brasil podem ser um grande problema em outros países; saiba o que evitar para ter uma viagem tranquila e respeitosa

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
15/01/2026 17:05

Hábito comum no Brasil, comer na rua pode ser malvisto em outras culturas, como a japonesa. crédito: Freepik

Planejar uma viagem internacional vai muito além de comprar passagens e reservar hotéis. Pequenos gestos, completamente normais no Brasil, podem causar grandes mal-entendidos e até ofensas em outras culturas. A discussão sobre essas diferenças ganhou força nas redes sociais recentemente, mostrando como um simples aceno pode arruinar uma interação.

Para garantir que sua viagem seja tranquila e respeitosa, é fundamental conhecer alguns desses hábitos e evitá-los. Uma pesquisa rápida sobre os costumes locais pode transformar sua experiência e abrir portas. Confira sete gestos comuns no Brasil que podem ser mal interpretados no exterior.

  1. Fazer o sinal de “figa”
    Usar o polegar entre o dedo indicador e o médio para desejar sorte é uma tradição por aqui. Mas na Turquia, o gesto tem um significado pejorativo, equivalente a mostrar o dedo do meio em culturas ocidentais.

  2. Chamar alguém com o dedo indicador
    Acenar com o dedo indicador para que uma pessoa se aproxime é comum, mas pode ser visto como um grande desrespeito. Nas Filipinas e em outros países asiáticos, esse gesto é usado exclusivamente para chamar animais e pode ser considerado muito rude.

  3. Tocar durante a conversa
    O brasileiro costuma ser caloroso, tocando no braço ou no ombro da pessoa com quem fala. Em culturas mais reservadas, como no Japão ou no Reino Unido, o contato físico com desconhecidos é uma invasão do espaço pessoal e pode gerar um enorme desconforto.

  4. Mostrar a palma da mão espalmada
    Levantar a mão com a palma virada para alguém em sinal de “pare” pode ser um problema na Grécia. O gesto, conhecido como “moutza”, é um dos insultos mais graves do país, com uma origem histórica ligada à humilhação pública.

  5. Atrasar para compromissos
    Chegar com 15 minutos de atraso pode ser tolerável em um encontro social no Brasil, mas é inaceitável em muitos lugares. Em países como Alemanha, Suíça e Japão, a pontualidade é uma demonstração de respeito, e não cumpri-la é uma ofensa séria.

  6. Comer andando na rua
    Fazer um lanche enquanto caminha é algo corriqueiro nas cidades brasileiras. No Japão, porém, é considerado falta de educação. O costume local é comer parado, geralmente próximo ao local onde a comida foi comprada, ou sentar-se em uma área designada para isso.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

