Vai viajar? 6 dicas para não ofender os locais com seus gestos

Planejar uma viagem internacional vai muito além de comprar passagens e reservar hotéis. Pequenos gestos, completamente normais no Brasil, podem causar grandes mal-entendidos e até ofensas em outras culturas. A discussão sobre essas diferenças ganhou força nas redes sociais recentemente, mostrando como um simples aceno pode arruinar uma interação.

Para garantir que sua viagem seja tranquila e respeitosa, é fundamental conhecer alguns desses hábitos e evitá-los. Uma pesquisa rápida sobre os costumes locais pode transformar sua experiência e abrir portas. Confira sete gestos comuns no Brasil que podem ser mal interpretados no exterior.

Fazer o sinal de “figa”

Usar o polegar entre o dedo indicador e o médio para desejar sorte é uma tradição por aqui. Mas na Turquia, o gesto tem um significado pejorativo, equivalente a mostrar o dedo do meio em culturas ocidentais. Chamar alguém com o dedo indicador

Acenar com o dedo indicador para que uma pessoa se aproxime é comum, mas pode ser visto como um grande desrespeito. Nas Filipinas e em outros países asiáticos, esse gesto é usado exclusivamente para chamar animais e pode ser considerado muito rude. Tocar durante a conversa

O brasileiro costuma ser caloroso, tocando no braço ou no ombro da pessoa com quem fala. Em culturas mais reservadas, como no Japão ou no Reino Unido, o contato físico com desconhecidos é uma invasão do espaço pessoal e pode gerar um enorme desconforto. Mostrar a palma da mão espalmada

Levantar a mão com a palma virada para alguém em sinal de “pare” pode ser um problema na Grécia. O gesto, conhecido como “moutza”, é um dos insultos mais graves do país, com uma origem histórica ligada à humilhação pública. Atrasar para compromissos

Chegar com 15 minutos de atraso pode ser tolerável em um encontro social no Brasil, mas é inaceitável em muitos lugares. Em países como Alemanha, Suíça e Japão, a pontualidade é uma demonstração de respeito, e não cumpri-la é uma ofensa séria. Comer andando na rua

Fazer um lanche enquanto caminha é algo corriqueiro nas cidades brasileiras. No Japão, porém, é considerado falta de educação. O costume local é comer parado, geralmente próximo ao local onde a comida foi comprada, ou sentar-se em uma área designada para isso.

