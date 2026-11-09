Mansão de R$ 28 milhões: como britânico de 64 anos faturou prêmio em sorteio Omaze

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Wayne Wood, britânico de 64 anos que trabalha com marketing e mora em Loughborough, na Inglaterra, faturou uma mansão histórica avaliada em £ 4 milhões, quantia equivalente a quase R$ 28 milhões. O pai de dois filhos foi contemplado no sorteio promovido pela plataforma Omaze em agosto.

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Além da residência situada em Bath, no condado de Somerset, ele recebeu £ 250 mil em dinheiro, montante que corresponde a R$ 1,7 milhão pela cotação atual. O valor servirá para manter os custos da propriedade nos próximos anos.

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O resultado representou uma mudança drástica na rotina de Wayne. Até então, o maior ganho do britânico em sorteios havia sido um repolho em uma rifa escolar em 1977, lembrança que gerou piadas entre amigos durante décadas. Ele sempre jogava o mesmo número com o sonho de ganhar algo grandioso, objetivo alcançado 49 anos depois.

Diante do comunicado inicial, Wayne desconfiou da notícia: “pensei que estavam fazendo uma pegadinha comigo”, relatou. Ele aguardou a confirmação para avisar a mulher, Catherine, que desconhecia a assinatura de quatro anos mantida pelo marido na plataforma realizadora. Ao receber as chaves, ele brincou: “uma mansão de £ 4 milhões é uma bela evolução em relação a um repolho”.

Detalhes da mansão histórica em Bath

Construída no início do século 19 pelo arquiteto John Pinch, a casa fica em Bath, cidade inglesa reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. A estrutura reúne seis quartos, adega, aquecimento sob o piso, jardins planejados e uma construção separada para hóspedes.

A entrega ocorreu sem hipotecas ou dívidas pendentes. A organização pagou os impostos e taxas de transferência, além de incluir £ 140 mil em mobília dentro do imóvel.

O local impressionou Catherine, fã da série "Bridgerton", produção gravada na própria cidade em razão da arquitetura georgiana: “parecia que eu estava no cenário de Bridgerton”, declarou.

Opções de moradia e causa beneficente

A quantia de £ 250 mil ajuda a cobrir custos caso a família decida residir no local. Se optarem pelo aluguel da propriedade, corretores da região calculam rendimentos entre £ 9 mil e £ 10 mil mensais, o que representa quase R$ 70 mil por mês.

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A Omaze atua na arrecadação online com sorteios de casas de luxo, carros esportivos e valores em dinheiro voltados a causas sociais. A edição vencida por Wayne repassou £ 1 milhão para a instituição de caridade English Heritage.