Doces com a conta do restaurante parecem apenas gentileza, mas um estudo analisa como esse pequeno gesto pode influenciar os clientes na hora de pagar a gorjeta
Estudo revela como pequenos agrados entregues com a conta ativam a reciprocidade psicológica e elevam a generosidade dos clientes em até 23%
compartilhe
Um pequeno chocolate ou balas entregues junto com a conta compõem um hábito tradicional em determinados restaurantes. O gesto costuma agradar os clientes, principalmente pela surpresa. Para além da gentileza, a prática despertou a atenção de pesquisadores norte-americanos interessados em entender os impactos comerciais dessa cortesia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Em 2002, quatro pesquisadores, entre eles Michael Lynn, docente e pesquisador da Universidade de Cornell, avaliaram se a distribuição de guloseimas influenciava o valor das gorjetas. Os resultados comprovaram que consumidores presenteados com doces deixavam valores médios maiores em comparação aos clientes que não recebiam nada.
Leia Mais
Pessoas profundamente gentis podem se revelar diante de um pedido que muitos evitam: pesquisa atribuída a Oxford aponta uma pista para reconhecer a gentileza
Acenar para agradecer: cortesia que mostra traços de caráter
Garçonete deseja 'feliz aniversário' a casal e fica sem gorjeta
O impacto da quantidade e do atendimento
A pesquisa constatou que a generosidade do público aumentava de acordo com o volume de doces entregues e a forma de abordagem da equipe de atendimento. Durante os experimentos, os acadêmicos compararam diferentes cenários:
a oferta de uma bala elevou as gorjetas em cerca de 3% na comparação com o grupo sem agrado;
a entrega de duas balas gerou uma alta aproximada de 14%;
o atendimento personalizado, no qual o garçom oferecia um doce e retornava espontaneamente para trazer um segundo agrado como favor extra, fez a gorjeta subir cerca de 23%.
O princípio da reciprocidade
A reação dos clientes está associada a um mecanismo psicológico específico: o princípio da reciprocidade. Quando alguém entrega algo inesperado, as pessoas tendem a sentir necessidade de retribuir a ação.
O doce desperta um sentimento de gratidão que estimula, de forma inconsciente, uma recompensa financeira mais generosa. O efeito se torna ainda mais evidente quando o gesto parece espontâneo e individualizado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os testes foram realizados nos Estados Unidos, onde os costumes de gorjeta possuem características próprias e distintas de países como a França, sem garantias de resultados idênticos em outras culturas. A prática também não reflete apenas cálculo comercial: diversos estabelecimentos oferecem doces exclusivamente para agradar a clientela até o momento da saída.