Doces com a conta do restaurante parecem apenas gentileza, mas um estudo analisa como esse pequeno gesto pode influenciar os clientes na hora de pagar a gorjeta

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Um pequeno chocolate ou balas entregues junto com a conta compõem um hábito tradicional em determinados restaurantes. O gesto costuma agradar os clientes, principalmente pela surpresa. Para além da gentileza, a prática despertou a atenção de pesquisadores norte-americanos interessados em entender os impactos comerciais dessa cortesia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em 2002, quatro pesquisadores, entre eles Michael Lynn, docente e pesquisador da Universidade de Cornell, avaliaram se a distribuição de guloseimas influenciava o valor das gorjetas. Os resultados comprovaram que consumidores presenteados com doces deixavam valores médios maiores em comparação aos clientes que não recebiam nada.

Leia Mais

O impacto da quantidade e do atendimento

A pesquisa constatou que a generosidade do público aumentava de acordo com o volume de doces entregues e a forma de abordagem da equipe de atendimento. Durante os experimentos, os acadêmicos compararam diferentes cenários:

a oferta de uma bala elevou as gorjetas em cerca de 3% na comparação com o grupo sem agrado;

a entrega de duas balas gerou uma alta aproximada de 14%;

o atendimento personalizado, no qual o garçom oferecia um doce e retornava espontaneamente para trazer um segundo agrado como favor extra, fez a gorjeta subir cerca de 23%.

O princípio da reciprocidade

A reação dos clientes está associada a um mecanismo psicológico específico: o princípio da reciprocidade. Quando alguém entrega algo inesperado, as pessoas tendem a sentir necessidade de retribuir a ação.

O doce desperta um sentimento de gratidão que estimula, de forma inconsciente, uma recompensa financeira mais generosa. O efeito se torna ainda mais evidente quando o gesto parece espontâneo e individualizado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os testes foram realizados nos Estados Unidos, onde os costumes de gorjeta possuem características próprias e distintas de países como a França, sem garantias de resultados idênticos em outras culturas. A prática também não reflete apenas cálculo comercial: diversos estabelecimentos oferecem doces exclusivamente para agradar a clientela até o momento da saída.