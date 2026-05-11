Guia de etiqueta: como se portar em restaurantes e evitar gafes

Ir a um restaurante pode gerar dúvidas que vão além da escolha do prato. Conhecer algumas normas básicas ajuda a garantir uma experiência mais agradável para todos.

A taxa de rolha é um dos pontos que mais causa confusão. Trata-se de uma cobrança feita quando o cliente leva sua própria garrafa de vinho para consumir no local. A prática é legal e serve para compensar o estabelecimento pelo serviço agregado, como o uso de taças e o trabalho do sommelier. Contudo, o Código de Defesa do Consumidor exige que o cliente seja informado previamente sobre a cobrança e seu valor. O Rio de Janeiro foi o primeiro município do Brasil a regulamentar o tema com a Lei Municipal nº 6.970/2021.

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Para evitar surpresas, o ideal é sempre ligar para o restaurante com antecedência e perguntar sobre as regras e o valor cobrado. Muitos locais, inclusive, isentam a taxa caso o cliente também consuma um rótulo da casa.

Boas maneiras no salão

O bom senso é a principal regra para se portar em um restaurante. Para chamar o garçom, por exemplo, o ideal é fazer um contato visual e levantar a mão discretamente. Estalar os dedos, gritar ou gesticular de forma exagerada são atitudes que devem ser evitadas, pois demonstram impaciência e desrespeito.

O uso do celular à mesa também exige atenção. O aparelho deve ficar guardado ou no modo silencioso. Atender ligações falando alto ou assistir a vídeos com o som ligado atrapalha a experiência dos outros clientes e é considerado uma grande gafe.

No Brasil, a gorjeta, geralmente de 10%, costuma vir sugerida na conta como “taxa de serviço”. Embora o pagamento seja opcional, é uma prática consolidada como forma de valorizar o atendimento recebido. Recusar o pagamento sem um motivo justo, como um serviço comprovadamente ruim, pode ser visto como deselegante.

Outras dicas simples também contribuem para a harmonia do ambiente:

Reservas: se fez uma reserva, chegue no horário. Atrasos podem comprometer a logística da cozinha e do salão. Se não puder ir, cancele com antecedência.

Dividir a conta: caso o plano seja dividir o valor entre várias pessoas, avise o garçom logo no início do atendimento. Isso facilita o fechamento do pedido e evita confusão na hora de pagar.

Reclamações: se tiver algum problema com o prato ou o serviço, chame o gerente e explique a situação de forma reservada. Expor o problema em voz alta no meio do salão cria um clima desconfortável para todos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.