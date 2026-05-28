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O poder da generosidade: por que ajudar os outros faz bem para você

A ciência explica como atos de bondade podem reduzir o estresse e aumentar a felicidade de quem pratica

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
28/05/2026 08:43

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O poder da generosidade: por que ajudar os outros faz bem para você
A generosidade fortalece laços sociais e promove bem-estar, liberando &#39;hormônios do amor&#39;. crédito: Unsplash/ Kelly Sikkema

Quando atitudes generosas viralizam nas redes sociais e emocionam o público, surge uma reflexão que vai além daquele momento: por que fazer o bem também traz benefícios para quem pratica a ação? A resposta está na forma como o nosso cérebro reage aos atos de bondade, capazes de despertar sensações de prazer, bem-estar e conexão emocional.

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Quando ajudamos alguém, o cérebro ativa o sistema de recompensa, a mesma área estimulada por atividades prazerosas. O corpo libera um coquetel de substâncias químicas benéficas, como a dopamina, ligada à satisfação, e a ocitocina, conhecida como o “hormônio do amor”, que fortalece os laços sociais e a confiança.

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Essa reação química não gera apenas uma sensação momentânea de felicidade. Praticar a generosidade de forma consistente pode ter efeitos duradouros na saúde mental e física, funcionando como um mecanismo natural de bem-estar.

Menos estresse e mais conexão

Atos de solidariedade também são eficazes para combater o estresse. Ajudar o próximo pode diminuir os níveis de cortisol, o hormônio liberado em situações de tensão. Ao focar na necessidade de outra pessoa, desviamos a atenção de nossas próprias preocupações, o que promove uma sensação de calma e propósito.

Além disso, a generosidade fortalece o senso de comunidade e pertencimento. Gestos de apoio criam e reforçam conexões sociais, combatendo sentimentos de isolamento e solidão, fatores de risco para diversos problemas de saúde.

Pequenos gestos, grandes impactos

A boa notícia é que não são necessários grandes atos para colher esses benefícios. A generosidade pode ser praticada diariamente em pequenas atitudes que transformam tanto a vida de quem recebe quanto a de quem doa. Confira algumas ideias simples para incluir no seu dia a dia:

  • Elogie sinceramente um colega de trabalho ou um amigo.

  • Doe roupas, alimentos ou objetos que não utiliza mais.

  • Ofereça seu tempo como voluntário em uma causa local.

  • Escute alguém que precisa desabafar, sem julgamentos.

  • Compartilhe seu conhecimento para ajudar alguém a resolver um problema.

  • Realize um pagamento inesperado, como o café de um desconhecido na fila.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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