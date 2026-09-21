De rancho a vinícola: como a fazenda de US$ 9 milhões de Pink virou um negócio de vinho orgânico

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Em 2013, a cantora Pink comprou um rancho de 200 acres na Califórnia por quase US$ 9 milhões. Treze anos depois, a propriedade se transformou em um vinhedo orgânico funcional que produz seu vinho, o Two Wolves.

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O interesse de Pink por vinhos começou bem antes. Ela contou à Forbes que não cresceu bebendo a bebida e chegou a pensar que era um "castigo nos jantares de feriado". Isso mudou aos 20 anos, quando sua equipe a apresentou a vinhos e vinícolas melhores durante as turnês.

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Ela começou a visitar vinhedos nos intervalos dos shows e depois estudou o assunto em cursos da Wine and Spirit Educational Trust e da UCLA Extension. Pink continuou seus estudos nos bastidores, abrindo o laptop para aprender sobre vinhos após as apresentações.

Seu interesse a levou a lugares como Penfolds e Clos Rougeard, onde aprendeu com vinicultores e questionou sobre seus métodos. Após comprar a propriedade, ela começou a produzir seu próprio vinho, inicialmente em pequenos lotes em uma garagem refrigerada.

Sua primeira safra foi em 2014. Pink manteve o projeto privado por anos, lançando a primeira garrafa da Two Wolves apenas em 2018. Ela temia que a indústria não a levasse a sério por ser uma celebridade. "Eu estava preocupada que as pessoas pensassem que eu era uma palhaça", disse, afirmando que não queria apenas colocar seu nome em um rótulo. "Eu realmente arregaçei as mangas".

A aposta no cultivo orgânico

O cultivo orgânico é uma parte central do projeto Two Wolves. O vinhedo que Pink comprou já era certificado, e ela manteve essa abordagem. A cantora expressou preocupação com o uso de pesticidas e os riscos para os trabalhadores, citando histórias reais como a de um funcionário que teve a perna amputada após um corte com pesticidas.

A equipe, que inclui a especialista em ecologia restaurativa Thomson, vê o vinhedo como um sistema completo. Eles utilizam culturas de cobertura para apoiar o solo, além de plantações nativas e caixas para corujas e pássaros azuis.

O objetivo é manter um solo saudável, com boa drenagem e nutrientes. Os vinhos são cultivados em 25 acres com certificação orgânica no condado de Santa Barbara, dentro do rancho de 200 acres.

O nome da vinícola vem de uma história sobre dois lobos que vivem dentro de uma pessoa: um representa cobiça e inveja; o outro, compaixão e amor. Quando questionado sobre qual lobo vence, a resposta é: "aquele que você alimenta". Pink conhece a história como uma lenda Cherokee e observa que a propriedade fica em terras Chumash.

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A vinícola tornou-se um projeto liderado por mulheres. Pink montou a equipe Two Wolves com cinco mulheres. Ela afirmou que nunca teve uma mentora antes de trabalhar no projeto e descreveu a experiência de trabalhar com mulheres no comando como diferente de tudo que conhecia em sua carreira.