McFish está de volta com duas novas versões; saiba como comprar

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A nova temporada do McFish começa oficialmente nesta sexta-feira, 1º de setembro, com venda exclusiva pelo aplicativo do McDonald's. O sanduíche retorna ao cardápio por tempo limitado e acompanha duas novas versões para os consumidores.

Além das opções com um ou dois filés de peixe, a rede lança os McFish Deluxe simples e duplo, que adicionam alface e tomate à receita. A fórmula clássica mantém o filé de peixe tipo polaca empanado, molho tártaro cremoso e queijo tipo cheddar em um pão aquecido.

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Ilca Sierra, diretora de marketing do McDonald’s Brasil, comenta que cada retorno do sanduíche celebra a conexão da marca com uma comunidade de fãs. “O compromisso com os nossos Fish Lovers é claro: entregar o peixinho mais desejado do país em um retorno sempre com uma novidade para surpreender o paladar”, afirma.

Como comprar o McFish

As compras realizadas pelo aplicativo a partir de hoje podem ser resgatadas nos restaurantes, no McDelivery ou pelo Drive-Thru. A partir de 8 de setembro, as novidades estarão disponíveis em todos os pontos de venda da rede.

A campanha de retorno, criada pela agência GALERIA, já começou com a divulgação de pistas nos canais da marca. O lançamento completo ocorrerá em 8 de setembro, com filme na TV, estratégia digital e outras ativações.

Os sanduíches ficarão disponíveis até o fim dos estoques nos restaurantes de todo o país, com pedidos no balcão, totens de autoatendimento, Drive do Méqui e no app via McDelivery ou Peça e Retire.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.