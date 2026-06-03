5 sanduíches surpreendentes do McDonald's vendidos pelo mundo

Quem pensa que o cardápio do McDonald's é o mesmo em todo o mundo está muito enganado. A rede de fast-food adapta seus lanches aos gostos e ingredientes de cada país, criando sanduíches que seriam considerados exóticos no Brasil. Essas versões exclusivas vão muito além do Big Mac e mostram a capacidade da marca de se conectar com a cultura local.

As criações são pensadas para agradar ao paladar dos consumidores de cada região, utilizando desde queijos típicos até frutos do mar. O resultado é um menu globalmente diverso, com opções que surpreendem pela originalidade e que muitos brasileiros gostariam de experimentar. Conheça cinco exemplos desses lanches inusitados vendidos em diferentes partes do planeta.

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McSpicy Paneer (Índia)

Na Índia, onde grande parte da população não consome carne bovina, o McDonald's precisou inovar. Uma das soluções mais populares é o McSpicy Paneer. O sanduíche substitui a carne por um filé de paneer, um queijo tradicional indiano, que é empanado e frito. Acompanhado de uma salada cremosa e molho tandoori, ele é servido em um pão com gergelim.

Ebi Filet-O (Japão)

O Japão é conhecido por sua culinária rica em frutos do mar, e o McDonald's local reflete isso. O Ebi Filet-O é uma variação do McFish, mas com um filé empanado feito de camarões inteiros. O lanche é crocante por fora e macio por dentro, geralmente servido com um molho levemente apimentado e alface em um pão macio. É um sucesso de vendas no país.

McLobster (Canadá)

Disponível sazonalmente, principalmente no verão, o McLobster é um item de luxo no cardápio canadense. O sanduíche é recheado com carne de lagosta do Atlântico, misturada com aipo picado e um molho leve, servido em um pão semelhante ao de cachorro-quente. Sua popularidade é tão grande que o retorno do produto ao menu é sempre aguardado pelos clientes.

Teriyaki McBurger (Japão)

Outro clássico japonês é o Teriyaki McBurger. Lançado em 1989, este sanduíche se tornou um dos itens mais populares no cardápio do país. Ele leva um hambúrguer de carne de porco mergulhado em um molho teriyaki adocicado, feito à base de shoyu e gengibre. A combinação com alface fresca e maionese cria um sabor agridoce que conquistou o paladar local.

McRaclette (Suíça)

Para homenagear um dos pratos mais famosos da Suíça, a rede criou o McRaclette. Esta opção sazonal é robusta, feita com dois hambúrgueres de carne bovina, fatias do autêntico queijo raclette, picles e um molho especial. O sanduíche é especialmente popular durante o inverno, trazendo o sabor tradicional das montanhas suíças para o fast-food.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.