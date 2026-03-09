Como é o cardápio do McDonald's em outros países; veja as diferenças

Quem pensa que o McDonald's se resume a Big Mac, batata frita e McFlurry em todo o mundo está muito enganado. A gigante do fast-food adapta seu cardápio de forma surpreendente para agradar aos paladares locais, oferecendo itens que muitas vezes são exclusivos de um único país. Essa estratégia de localização cultural cria menus repletos de sabores inusitados para quem está acostumado com as opções brasileiras.

Essa diversidade mostra como a marca se conecta com os costumes de cada lugar. As opções vão muito além de uma simples troca de molho ou de um ingrediente extra. Em alguns países, o cardápio é tão diferente que parece pertencer a outra rede de restaurantes, refletindo diretamente os pratos mais amados pela população local.

Sabores da Europa

Na França, por exemplo, o glamour parisiense chega ao balcão com o McBaguette. Trata-se de um sanduíche servido no tradicional pão francês, geralmente recheado com hambúrgueres, queijo emmental e mostarda dijon, uma combinação que agrada aos consumidores locais. Já na Itália, a rede aposta em ingredientes com um toque mediterrâneo, como em sanduíches que já levaram queijo parmesão e pão ciabatta.

Em Portugal, a surpresa fica por conta da sopa. É comum encontrar no cardápio opções como o creme de legumes, servido como uma entrada quente e reconfortante — algo impensável para o padrão da rede em muitos outros lugares do mundo.

Opções do Oriente à Oceania

O Japão é um dos mercados com mais inovações. Um dos clássicos é o Ebi Filet-O, um sanduíche de camarão empanado. Outro sucesso é o Teriyaki McBurger, que troca o molho tradicional por uma versão adocicada à base de soja, um sabor muito popular na culinária japonesa.

Na Índia, onde a vaca é um animal sagrado para grande parte da população, a ausência de carne bovina é a principal característica. O carro-chefe é o McAloo Tikki, um hambúrguer vegetariano feito com um bolinho de batata e ervilhas, temperado com especiarias indianas.

Outros exemplos curiosos incluem o McSpaghetti nas Filipinas, servido com um molho adocicado, e o café da manhã de Hong Kong, que pode incluir uma tigela de macarrão com frango. Na Austrália, a rede já incorporou a beterraba em sanduíches, um ingrediente popular nos hambúrgueres locais. No Canadá, a rede vende a poutine, prato nacional feito com batatas fritas, queijo em pedaços e molho de carne.

