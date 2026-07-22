Assine
overlay
Início Nacional
BRINDES EM DOBRO

McLanche Felizão: saiba como ganhar dois brinquedos do McDonald's de uma vez

Ação por tempo limitado oferece um brinde da coleção Homem-Aranha e outro surpresa

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
22/07/2026 09:31 - atualizado em 22/07/2026 10:01

compartilhe

SIGA
×
McLanche Felizão: saiba como ganhar dois brinquedos do McDonald's de uma vez
Campanha McLanche Felizão do McDonald's oferece dois brinquedos e impulsiona buscas por novidades no combo infantil crédito: Divulgação

O McDonald’s Brasil anunciou em suas redes sociais a campanha McLanche Felizão, que oferece dois brinquedos na compra de um combo do McLanche Feliz. A ação já está em vigor e segue disponível até o final do mês de julho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O interesse pela novidade gerou um aumento de mais de 600% nas buscas sobre o tema no Google nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Google Trends. A promoção é válida nas modalidades Peça e Retire, Drive-Thru e pelo aplicativo do Méqui.

Leia mais

Ao adquirir o combo, o consumidor recebe um brinquedo da coleção atual e outro sortido, de coleções anteriores. A empresa ressalta que a disponibilidade dos personagens e das linhas antigas varia conforme o estoque de cada restaurante.

Brinquedos do Homem-Aranha

Atualmente, o McLanche Feliz oferece uma coleção inspirada no filme "Homem-Aranha: um novo dia". São 10 minimochilas colecionáveis que podem ser usadas como acessórios ou brinquedos.

Leia Mais

Cada mochila possui um arremessador manual de teia em sua parte inferior. Mais detalhes sobre a campanha podem ser encontrados no perfil oficial do McDonald’s Brasil no Instagram.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

brinquedos fast-food gastronomia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay