McLanche Felizão: saiba como ganhar dois brinquedos do McDonald's de uma vez
Ação por tempo limitado oferece um brinde da coleção Homem-Aranha e outro surpresa
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O McDonald’s Brasil anunciou em suas redes sociais a campanha McLanche Felizão, que oferece dois brinquedos na compra de um combo do McLanche Feliz. A ação já está em vigor e segue disponível até o final do mês de julho.
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O interesse pela novidade gerou um aumento de mais de 600% nas buscas sobre o tema no Google nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Google Trends. A promoção é válida nas modalidades Peça e Retire, Drive-Thru e pelo aplicativo do Méqui.
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Ao adquirir o combo, o consumidor recebe um brinquedo da coleção atual e outro sortido, de coleções anteriores. A empresa ressalta que a disponibilidade dos personagens e das linhas antigas varia conforme o estoque de cada restaurante.
Brinquedos do Homem-Aranha
Atualmente, o McLanche Feliz oferece uma coleção inspirada no filme "Homem-Aranha: um novo dia". São 10 minimochilas colecionáveis que podem ser usadas como acessórios ou brinquedos.
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Cada mochila possui um arremessador manual de teia em sua parte inferior. Mais detalhes sobre a campanha podem ser encontrados no perfil oficial do McDonald’s Brasil no Instagram.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.