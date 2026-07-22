McLanche Felizão: saiba como ganhar dois brinquedos do McDonald's de uma vez

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O McDonald’s Brasil anunciou em suas redes sociais a campanha McLanche Felizão, que oferece dois brinquedos na compra de um combo do McLanche Feliz. A ação já está em vigor e segue disponível até o final do mês de julho.

O interesse pela novidade gerou um aumento de mais de 600% nas buscas sobre o tema no Google nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Google Trends. A promoção é válida nas modalidades Peça e Retire, Drive-Thru e pelo aplicativo do Méqui.

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Ao adquirir o combo, o consumidor recebe um brinquedo da coleção atual e outro sortido, de coleções anteriores. A empresa ressalta que a disponibilidade dos personagens e das linhas antigas varia conforme o estoque de cada restaurante.

Brinquedos do Homem-Aranha

Atualmente, o McLanche Feliz oferece uma coleção inspirada no filme "Homem-Aranha: um novo dia". São 10 minimochilas colecionáveis que podem ser usadas como acessórios ou brinquedos.

Cada mochila possui um arremessador manual de teia em sua parte inferior. Mais detalhes sobre a campanha podem ser encontrados no perfil oficial do McDonald’s Brasil no Instagram.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.