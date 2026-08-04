Homem dá 'jeitinho' para burlar pedido mínimo em aplicativo de delivery

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quem nunca foi fazer uma compra em um aplicativo de delivery e escolher um item que era mais barato que o valor mínimo do pedido? Foi o que aconteceu com Jean Endrick. Mas ele em vez de pedir outro item para completar o valor, ele resolveu dar um “jeitinho” e burlar o sistema, adicionando 211 colheres descartáveis de R$ 0,01 ao carrinho.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jean Endrick (@jeanendrick)

Segundo o relato, Jean queria comprar um doce que custava R$ 26, mas o estabelecimento exigia um pedido mínimo de R$ 28 para concluir a venda. Como não encontrou outro produto de seu interesse para completar o valor, decidiu recorrer ao item mais barato do cardápio: colheres descartáveis vendidas por um centavo cada.

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"Fui pedir um doce. O pedido mínimo era R$ 28 e o que eu queria era R$ 26. A colher era R$ 0,01. Eu pedi 211 colheres", contou.

Ao perceber a quantidade incomum do item, o restaurante entrou em contato para confirmar se o pedido estava correto. "Olá! Notamos algo incomum no seu pedido. Gostaríamos de confirmar a quantidade", escreveu o estabelecimento.

Jean explicou que o doce custava R$ 26 e que precisava apenas atingir o valor mínimo exigido pelo aplicativo. Mesmo assim, o restaurante voltou a perguntar se ele realmente desejava receber as 211 colheres ou se preferia substituir por outro produto.

"Entendemos a questão do valor. Podemos confirmar se deseja receber as 211 colheres ou prefere outro item para atingir o valor mínimo?", respondeu o estabelecimento.

No fim, o pedido foi aceito exatamente como solicitado. O resumo da compra mostra o açaí de R$ 26,01, as 211 colheres de R$ 0,01 e o total de R$ 28,11, já pago pelo aplicativo.

Depois de receber a encomenda, Jean voltou às redes sociais para mostrar o resultado. Em uma publicação acompanhada de uma imagem criada por inteligência artificial, em que aparece segurando uma grande caixa de colheres, ele brincou: "O que eu faço agora com essas 211 colheres?"

Internautas reagem

A história rapidamente repercutiu e gerou milhares de comentários. "Na minha cidade eles cancelam o pedido ou nem aceitam”, escreveu um perfil.

Outros aproveitaram para criticar a política de pedido mínimo adotada por alguns estabelecimentos. "O valor do pedido mínimo deveria ser o item de menor valor no cardápio, simples e fácil, as pessoas que complicam”, sugeriu um internauta.

Também houve quem contasse experiências parecidas. "Esses dias pedi um bolo de R$ 15 e o pedido mínimo era R$ 20, mas não tinha nada de R$ 5. Então pedi 500 avaliações de R$ 0,01 no puro ódio e ganhei um bilhete para pedir pelo WhatsApp da próxima vez”, contou um terceiro.

Outro comentário resumiu o sentimento de muitos consumidores: "Detesto pedido mínimo. Já deixei de pedir só por isso".

Já alguns internautas elogiaram a criatividade da solução. "Cara, como eu nunca tinha pensado em burlar o sistema desse jeito”, observou mais um.

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Teve também quem ficou curioso com a escolha. “Bastava ter pedido 199. Por que você pediu 12 a mais?”, questionou outro. “Superstição”, respondeu Jean.