Maioria rejeita taxa mínima para delivery proposta pelo governo, aponta Quaest

Uma pesquisa inédita da Quaest, realizada em parceria com a Associação Brasileira de Restaurantes, indica que a maioria dos brasileiros é contrária à proposta de criação de uma taxa mínima para pedidos feitos por aplicativos de entrega. Segundo o levantamento, 73% rejeitam a ideia de estabelecer um valor mínimo de R$ 10 por pedido.

O estudo, feito entre os dias 13 e 16 de março com 1.031 entrevistados, tem margem de erro de três pontos percentuais. Os dados mostram que a resistência à medida está principalmente associada ao impacto no bolso do consumidor.

Entre os entrevistados, 78% afirmam que a taxa mínima deve provocar aumento nos preços das entregas. Já 86% avaliam que a mudança tende a prejudicar sobretudo a população mais pobre, que depende mais desse tipo de serviço.

A pesquisa também revela que o tema é amplamente conhecido pela população e que as opiniões estão polarizadas. De modo geral, eleitores identificados com a esquerda tendem a apoiar a proposta, sob o argumento de que a regulamentação pode trazer mais equilíbrio ao setor. Já entre os que se posicionam à direita, predomina a rejeição, com críticas à possível elevação de custos e à intervenção no mercado.

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A criação de uma taxa mínima para pedidos por aplicativos está em discussão no âmbito da regulamentação dos serviços de entrega no país. A proposta tem mobilizado empresas, restaurantes e trabalhadores do setor, além de provocar debate entre especialistas e consumidores sobre seus efeitos econômicos e sociais.