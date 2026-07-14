Loja de celulares faz prova de resistência, e vencedor leva R$ 7 mil

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma loja de celulares promoveu uma prova de resistência que reuniu 120 pessoas em torno de um prêmio de até R$ 7 mil. O desafio, realizado pela Padrinho's Celulares, em Pelotas (RS), era simples na teoria, mas exigiu muita resistência dos participantes: venceria quem conseguisse permanecer por mais tempo com uma das mãos encostada em uma parede instalada em frente ao estabelecimento.

A disputa começou ao meio-dia de sábado (11/7) e só terminou na noite de domingo (12/7), após mais de 32 horas de duração. O vencedor foi Márcio Franco, de 46 anos. Ele preferiu receber o valor equivalente ao prêmio em dinheiro e levou R$ 7 mil para casa, em vez do celular oferecido pela loja, e alguns brindes.

Além dele, outros participantes levaram prêmios, como dinheiro e presentes doados por outros empreendimentos da cidade. A competição reuniu diversas pessoas na loja, que acompanharam de perto o desafio.

A ideia da promoção surgiu depois de o estabelecimento ser alvo de um assalto, segundo o proprietário, Cristiano Lauterbach. "Roubaram minha loja, quebraram a porta e levaram celulares e dinheiro. Porém, recuperei tudo com a ajuda da população. Como o caso teve muita repercussão, resolvi aproveitar a visibilidade para fazer essa ação", contou ao jornal Zero Hora.

Com o passar das horas, a organização passou a se preocupar com a resistência dos competidores. De acordo com o empresário, uma equipe de ambulância acompanhava a prova e chegou a sugerir que o desafio fosse encerrado antes do previsto, com a divisão do prêmio entre os finalistas. "Tinha uma equipe de ambulância, e o pessoal já estava me sugerindo encerrar antes e dividir o prêmio. Mas muita gente criticou essa possibilidade. Então, decidimos manter o desafio até o fim", relatou.

Para definir o vencedor, a organização endureceu as regras na reta final da disputa. "A partir dali, eles (concorrentes) não podiam mais se apoiar, apenas manter o braço esticado. Pouco mais de uma hora depois, a prova terminou", explicou Lauterbach.

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O empresário comemorou a repercussão da iniciativa, que atraiu milhares de visualizações nas redes sociais, e prometeu repetir o desafio. "Vou fazer outra prova em dezembro e dar um prêmio maior, com outras marcas junto.'