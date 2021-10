Dono de loja vira 'blogueiro' vestindo roupas femininas e viraliza; veja

Empresário vira 'blogueiro' para ajudar nas vendas da loja que tem com a esposa (foto: Reprodução)

O empresário goiano de 44 anos, Leandro Cavalcante, viralizou nas redes sociais após postar vídeos vestido com roupas femininas para divulgar sua loja e de sua esposa, Lays. Com a pandemia, o estabelecimento ficou fechado por três meses e as vendas despencaram.

Leandro conta que na época do lockdown mais rigoroso, a loja precisou sair de um shopping na capital de Goiás para o comércio de rua. Quando começou a postar os vídeos, a loja tinha aproximadamente 25 mil seguidores e, agora, está com 50 mil.

Na primeira gravação, Leandro recebeu um feedback positivo dos consumidores e, desde então, vem acompanhando o aumento significativo das vendas e de seguidores, que ele chama de ‘seguimores’.

“Oi, meus seguimores. A ‘publi’ está cara e as parcerias também. Como a Lays não veio hoje, eu vou fazer o nosso provador. Olha esse vestidinho básico bafônico para usar no final de semana”, disse ele na primeira publicação.

A esposa também se tornou fã dos vídeos de Leandro e o incentiva a continuar com as postagens. Antes de trabalhar como ‘blogueiro’, Leandro dedicava-se às finanças para o ramo da moda em 2018.

