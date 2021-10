E se o Halloween fosse uma tradição brasileira?

A tradição popular norte-americana de enfeitar casas com decorações macabras para o Halloween, comemorado em 31 de outubro, tem origem em tradições que surgiram na Idade Média . Muitos desses rituais inspirados na cultura celta não têm relação com a cultura brasileira. Mas, e se o Dia das Bruxas tivesse sido inventado no Brasil? O país tem, naturalmente, uma infinidade de superstições. E, por isso, se essa tradição fosse nossa, com certeza os métodos para espantar espíritos seriam outros.

Em sua origem, o 31 de Outubro marcava o fim da colheita e o início do inverno no hemisfério norte. E, de acordo com a crença celta, povos que ocuparam parte da Europa entre 1200 a.C e 500 d.C, nesse período do ano os mortos vivos retornavam. E, para espantar espíritos malignos que rondavam vilas e cidades, as casas eram decoradas com objetos macabros.