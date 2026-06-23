Prova de resistência de 53 horas ganha projeção nacional

Pouco depois da meia-noite, eles ainda estavam lá. Quando amanheceu, continuavam no mesmo lugar. No dia seguinte também. Foram mais de 53 horas ininterruptas enfrentando chuva, frio, desgaste físico, mental e emocional até que o “Colados com a Bless”, prova de resistência promovida por uma provedora de internet, finalmente chegasse ao fim em Maringá, no norte do Paraná.

A duração chamou atenção até de quem está acostumado a acompanhar provas de resistência pela televisão. No Big Brother Brasil (BBB) 18, uma das disputas mais lembradas da história do reality show terminou após 42 horas e 58 minutos, quando Ana Clara e Kaysar foram declarados empatados pela produção. A prova promovida pela empresa paranaense ultrapassou essa marca e manteve o público acompanhando cada novo capítulo da disputa.

O “Colados com a Bless” era simples na teoria, mas exigente na prática: manter uma das mãos apoiada em um carro o maior tempo possível. O último participante a permanecer na disputa levaria o veículo para casa. A competição entrou para a história da ação, consolidando-se como uma das mais longas e intensas edições do formato.

Ao todo, 16 pessoas participaram da prova. O grupo reuniu oito influenciadores convidados, três competidores selecionados em uma repescagem e outros cinco escolhidos a partir de ações de engajamento promovidas pela empresa na rede social Instagram.

“Quando criamos o desafio, queríamos proporcionar uma experiência diferente para o público e para os participantes. Ver a prova superar 53 horas e mobilizar tantas pessoas dentro e fora de Maringá mostrou que conseguimos criar algo que foi muito além de uma ação promocional”, afirma Adriano Pradella, diretor da Bless Internet.

A ideia surgiu a partir de conversas internas inspiradas pelo universo dos esportes de resistência, uma paixão do diretor. O objetivo era transformar valores como persistência, comprometimento e conexão em uma experiência real para clientes e moradores da região.

Além dos participantes, a competição também mobilizou familiares, amigos, influenciadores e espectadores que acompanharam cada etapa presencialmente e pelas redes sociais.

A prova iniciou antes da largada oficial

Para conquistar uma vaga na disputa, os candidatos precisaram produzir vídeos e mobilizar seguidores nas redes sociais. Na prática, a campanha já gerava audiência semanas antes do início da prova.

Os participantes compartilharam histórias, gravaram conteúdos e engajaram suas comunidades para garantir presença na competição. Com isso, a ação passou a reunir elementos de entretenimento, relacionamento e participação digital.

À medida que as horas avançavam, o desafio se transformava em uma história acompanhada pelo público. Enquanto os participantes enfrentavam o desgaste físico e mental, a audiência acompanhava cada atualização em tempo real, mantendo a prova em evidência por mais de dois dias consecutivos e ampliando sua repercussão para além de Maringá.

Quando Débora Cason finalmente venceu a disputa e conquistou o carro, a Bless Internet já havia alcançado um resultado que ia além da competição. A empresa conseguiu transformar uma ação realizada no interior do Paraná em um tema comentado nas redes sociais e em veículos de comunicação, ampliando sua visibilidade de forma orgânica.

Ao longo da prova, a organização manteve uma série de cuidados com os participantes, incluindo hidratação, proteção contra o frio e acompanhamento de bombeiros 24 horas por dia para garantir a segurança de todos durante todo o desafio.

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Mais do que uma competição, o “Colados com a Bless” mostrou como uma ideia simples — manter a mão sobre um carro e resistir mais do que os adversários — pode se transformar em uma poderosa ferramenta de comunicação de projeção nacional.