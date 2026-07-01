Nome de usuário no WhatsApp é mais seguro que o número de telefone?

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O WhatsApp anunciou nesta semana a chegada dos nomes de usuário ao aplicativo, representando uma das maiores mudanças na privacidade em anos. A novidade, que permitirá a criação de um identificador único como @seunome, muda a forma como as pessoas se conectam, eliminando a necessidade de compartilhar o número de telefone. Mas, na prática, essa camada extra tornará a sua conta mais segura?

Atualmente, o WhatsApp está permitindo que os usuários reservem seus nomes de usuário desejados. A reserva pode ser feita em Configurações > Conta > Nome de Usuário na versão mais recente do aplicativo. Com mais de 3 bilhões de usuários na plataforma, a empresa abriu o período de reservas antecipadas para que as pessoas possam garantir seu identificador antes do lançamento completo, previsto para mais tarde em 2026.

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A resposta direta é que o uso de um nome de usuário aumentará significativamente a sua privacidade, o que é um pilar da segurança digital. Quando a funcionalidade estiver disponível, ao interagir com pessoas ou empresas que você não conhece bem, como em um grupo de vendas ou em um fórum temporário, fornecer um nome de usuário em vez do seu número de telefone pessoal impedirá que essa informação seja usada para outros fins.

O número de telefone é uma chave de acesso a diversas informações sobre você. Ele pode ser usado em tentativas de golpes por SMS, ligações indesejadas e até para encontrar seus perfis em outras redes sociais. Separar seu contato principal do identificador usado no WhatsApp será uma barreira de proteção importante contra esse tipo de exposição.

Quais serão as vantagens do nome de usuário?

A principal mudança será o controle que você ganhará sobre quem pode te contatar. Pense no nome de usuário como um contato público, enquanto seu número de telefone permanecerá privado, restrito a amigos, familiares e pessoas de confiança. Essa separação trará benefícios claros:

Menos exposição em grupos: ao entrar em grupos grandes com pessoas desconhecidas, apenas seu nome de usuário ficará visível, e não seu número de telefone.

Interações comerciais mais seguras: ao contatar uma loja ou prestador de serviço, você não precisará mais fornecer seu número pessoal logo de início.

Redução de spam: como seu número não será compartilhado abertamente, a chance de ele ser incluído em listas de spam e telemarketing diminuirá.

É importante destacar que não haverá um diretório público para buscar nomes de usuário. Para contatar alguém pela primeira vez usando este identificador, você precisará conhecer o nome exato da pessoa.

E quais cuidados devem ser mantidos?

Apesar de ser um avanço, o nome de usuário não será uma solução mágica para todos os riscos. A segurança da sua conta ainda dependerá de boas práticas que continuam sendo essenciais. Os golpistas se adaptam rapidamente e poderão usar os nomes de usuário para criar novas armadilhas.

Fique atento a perfis com nomes que tentam se passar por empresas ou suportes técnicos oficiais, como @suporte.whatsapp ou @bancodobrasil. Esses perfis falsos podem iniciar conversas para tentar roubar seus dados.

Portanto, mesmo com a nova função, será fundamental manter a verificação em duas etapas ativada. Esse recurso exige um código PIN sempre que seu número de telefone for registrado em um novo aparelho, sendo a proteção mais eficaz contra o roubo de contas. Além disso, configure suas opções de privacidade para limitar quem pode ver sua foto de perfil, recado e status.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.