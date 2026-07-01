Quanto ganha um jogador profissional de Counter-Strike no Brasil
O retorno de Cache agita o cenário competitivo do game; saiba como funciona a carreira de um pro-player, os salários e as premiações milionárias
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O retorno do mapa Cache, fora da rotação competitiva desde 2019, ao cenário de Counter-Strike agitou a comunidade e reacendeu o interesse pela carreira de jogador profissional no Brasil. Com a novidade, muitos fãs e aspirantes se perguntam quanto ganha um atleta de e-sports no país para competir em alto nível.
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Os salários variam drasticamente conforme o nível do jogador e da organização que ele representa. Para atletas em início de carreira ou em times menores, a remuneração mensal costuma ficar entre R$ 3 mil e R$ 7 mil. Este valor garante uma base para que possam se dedicar exclusivamente ao jogo.
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Em equipes de médio porte, que já disputam campeonatos nacionais importantes, os vencimentos sobem, variando de R$ 8 mil a R$ 15 mil. Já os jogadores de elite, que atuam nas maiores organizações do país com visibilidade internacional, recebem salários que ultrapassam facilmente os R$ 50 mil mensais.
Como é a remuneração de um pro-player?
O salário fixo é apenas uma parte dos ganhos. A composição da renda de um jogador profissional de Counter-Strike inclui outras fontes importantes, como direitos de imagem, patrocínios pessoais e a receita gerada por transmissões ao vivo em plataformas como a Twitch.
As premiações de campeonatos também representam uma fatia significativa dos rendimentos. Os principais torneios globais oferecem prêmios milionários, que são divididos entre os jogadores e a organização. Vencer um grande campeonato pode render um bônus substancial para cada atleta.
O caminho para se tornar um profissional
A jornada para chegar ao topo exige dedicação extrema. A rotina de um pro-player é intensa, com uma carga de treinos que pode chegar a doze horas por dia. Esse tempo é dividido entre aprimoramento de habilidades individuais, treinos táticos em equipe e análise de partidas de adversários.
Geralmente, o caminho começa em ligas amadoras e campeonatos de base. Os jogadores que se destacam são observados por olheiros e convidados para testes em equipes menores. Construir uma boa reputação e demonstrar profissionalismo são passos fundamentais para ser contratado por uma grande organização.
A volta de um mapa como o Cache exige que os profissionais se reinventem. Novas táticas, ângulos e estratégias precisam ser dominados, o que aumenta a carga de treinos e estudos. Essa dinâmica mantém o cenário competitivo aquecido e abre portas para novos talentos que se adaptam rapidamente às mudanças do jogo.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.