Quanto ganha um jogador de LoL em 2026? Veja os salários e prêmios do CBLOL

Ser um jogador profissional de League of Legends no Brasil, em 2026, pode garantir um salário estimado que varia de R$ 5 mil a mais de R$ 50 mil mensais. Esses valores, que não incluem premiações de campeonatos, colocam os atletas de elite em uma posição financeira comparável a muitas carreiras tradicionais, refletindo a força do mercado de eSports no país.

A remuneração de um pro-player não é fixa e depende de vários fatores. O principal deles é o nível do atleta e a organização que ele defende. Jogadores novatos ou em times de menor expressão recebem os salários na base da faixa, enquanto estrelas consolidadas, com títulos no currículo e grande base de fãs, negociam os contratos mais altos.

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O cenário competitivo passou por uma reestruturação significativa. Após ser descontinuado em 2024 e substituído pela Liga das Tormentas (LTA) em 2025, o Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) retornou em 2026 com um novo formato. O investimento das equipes que disputam o torneio continua sendo o que define o teto salarial, com grandes organizações oferecendo pacotes mais atrativos para montar elencos competitivos.

Quanto paga o prêmio do CBLOL em 2026?

Além dos salários mensais, as premiações por desempenho em campeonatos representam uma fatia importante dos ganhos. Na Copa CBLOL 2026, a primeira etapa da temporada, a premiação total foi de US$ 20 mil (cerca de R$ 100 mil), com US$ 10 mil destinados à equipe campeã, a LOUD. O valor, contudo, não vai integralmente para os jogadores.

Normalmente, o prêmio é dividido entre a organização e os atletas, em percentuais definidos previamente em contrato. Vencer a Copa CBLOL 2026 garantiu uma vaga no First Stand 2026, um torneio internacional realizado no Brasil. Ao longo da temporada, as equipes também disputam a classificação para outras competições globais, como o Mid-Season Invitational (MSI) e o Worlds, que possuem premiações milionárias.

Outras fontes de renda

A carreira de um jogador de LoL não se limita ao que acontece nos servidores do jogo. Muitos atletas complementam seus ganhos com transmissões ao vivo em plataformas como a Twitch, onde faturam com inscrições de canais, doações de fãs e publicidade.

Patrocínios pessoais também são comuns no cenário. Marcas de periféricos, cadeiras gamer, vestuário e bebidas energéticas frequentemente fecham acordos individuais com os jogadores mais populares, transformando sua imagem em uma fonte de receita adicional e fortalecendo a figura do atleta como um influenciador digital.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.