Quanto ganha um streamer da Twitch? Veja como a plataforma paga no Brasil

A remuneração de um streamer na Twitch no Brasil pode variar de uma pequena ajuda de custo a salários de seis dígitos. O valor final depende diretamente do tamanho da audiência, do engajamento da comunidade e das diferentes fontes de monetização ativadas pelo criador de conteúdo na plataforma.

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Diferente de um salário fixo, os ganhos são construídos a partir de um ecossistema que combina o apoio dos fãs com a publicidade. Em uma mudança significativa em maio de 2026, a Twitch democratizou o acesso à monetização: agora, qualquer streamer que cumpra os requisitos de elegibilidade e complete o processo de integração pode utilizar ferramentas como inscrições e bits, não sendo mais obrigatório alcançar o status de Afiliado ou Parceiro.

Como a Twitch paga os streamers?

A monetização na plataforma é dividida em várias frentes. Entender cada uma delas é fundamental para calcular os ganhos potenciais de um canal. As principais formas de receita são:

Inscrições (Subs): Espectadores podem apoiar um canal com uma assinatura mensal. No Brasil, os valores são de R$ 9,90 (Nível 1), R$ 15,99 (Nível 2) e R$ 39,99 (Nível 3). O valor de R$ 9,90 está em vigor desde junho de 2024, após um reajuste. O modelo padrão de divisão de receita é de 50% para o streamer e 50% para a plataforma, mas Parceiros maiores podem negociar termos mais favoráveis. As inscrições gratuitas através do Amazon Prime Gaming também geram receita para o criador.

Bits: São uma moeda virtual que os usuários compram para enviar "Cheers" no chat. Cada bit doado ao streamer equivale a aproximadamente US$ 0,01 (um centavo de dólar), com a conversão para o real feita no momento do pagamento.

Anúncios: Criadores podem exibir anúncios antes ou durante as transmissões. O pagamento é baseado no CPM (custo por mil visualizações), que varia conforme a época do ano e o perfil do público.

Doações e patrocínios: Muitos streamers recebem doações diretas de fãs via plataformas como o PayPal. Além disso, marcas podem patrocinar transmissões ou vídeos, gerando uma receita que é negociada diretamente, sem intermediação da Twitch.

Estimativas de ganhos para streamers no Brasil

Os valores podem mudar drasticamente de um criador para outro. No entanto, é possível traçar uma estimativa com base no número médio de espectadores simultâneos, a métrica mais importante para o mercado.

Um streamer pequeno, com média de 30 a 70 espectadores, costuma ter a atividade como uma fonte de renda extra. Os ganhos mensais, somando inscrições e bits, geralmente ficam entre R$ 200 e R$ 800.

Para um criador de conteúdo de médio porte, que reúne de 100 a 1.000 pessoas em suas lives, a Twitch já pode se tornar a principal fonte de renda. Nessa faixa, os ganhos podem variar de R$ 1.500 a mais de R$ 10.000 por mês, dependendo do engajamento da comunidade com inscrições e doações.

Já os grandes streamers, com mais de 1.000 espectadores simultâneos, alcançam os maiores patamares. A receita vinda apenas da plataforma pode facilmente ultrapassar R$ 20.000 mensais. Somando patrocínios e outras parcerias comerciais, esses valores podem chegar a centenas de milhares de reais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.