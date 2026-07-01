A trajetória de Felipe Titto: de ator a investidor do Shark Tank

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Muitos o conhecem pelas telas, mas é no mundo dos negócios que Felipe Titto se consolidou. O ator, que ganhou fama em “Malhação” e apresentou programas na MTV Brasil como “Are You the One?”, construiu um diversificado império empresarial. Vindo da periferia de São Paulo, sua jornada mostra uma transição calculada da carreira artística para o comando de um conglomerado de marcas bem-sucedidas.

A virada para o empreendedorismo começou cedo, com o ator reinvestindo o cachê de seus primeiros trabalhos. Por meio de sua holding, a Mandala Investimentos, ele identificou oportunidades e apostou em diferentes áreas. O resultado é um ecossistema de empresas que atuam em setores que vão de bebidas a imóveis, refletindo uma estratégia de diversificação para minimizar riscos e maximizar o crescimento.

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A trajetória de Titto nos negócios é marcada por uma visão agressiva e um forte branding pessoal. Ele utiliza sua imagem pública para alavancar suas marcas, e sua entrada como investidor no programa Shark Tank Brasil é um exemplo de como transformar popularidade em capital e influência em resultados financeiros concretos.

As empresas de Felipe Titto

Bebidas : Sua marca de refrigerante de gengibre zero açúcar, a Original Ginger, teve parte de sua operação adquirida pela gigante de bebidas Baly em junho de 2026. Com a parceria, Titto também se tornou embaixador da linha de energéticos da empresa.

Moda e acessórios : Apaixonado por tênis, com uma coleção de cerca de 500 pares, ele é sócio da marca Urbankicks, que atua no mercado de estilo urbano e dialoga diretamente com seu público.

Agência de talentos: Sua agência Titânio (Tittanium Inc.) gerencia a carreira de artistas, músicos e atletas, movimentando cerca de R$ 800 milhões em receita gerada por seus clientes.

Setor imobiliário: Em maio de 2026, firmou parceria estratégica com a TOM Incorporadora no projeto Atlantis ONE, em Igaratá (SP), atuando no desenvolvimento do empreendimento de alto padrão.

Hotelaria de luxo: É fundador da Cabana Home, uma rede de refúgios e hotéis de luxo com unidades em São Paulo e Santa Catarina.

Suplementos e alimentação: O empresário possui participações em marcas como Moove Nutrition e American Lab, além de ser franqueado da rede de açaí OakBerry e operar quiosques de sorvete.

Esse conjunto de empreendimentos gerou um patrimônio estimado entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões, colocando Felipe Titto em uma posição de destaque no mundo empresarial. Sua capacidade de enxergar tendências e executar projetos com eficiência o transformou de uma figura da TV em um nome respeitado no mercado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.