Sabores de Parintins: 5 pratos da culinária amazônica que você precisa provar

O Festival de Parintins, conhecido mundialmente pela disputa entre os bois Caprichoso e Garantido, oferece muito mais do que um espetáculo visual. Na época do evento, as ruas da cidade amazonense se transformam em um verdadeiro banquete a céu aberto, revelando os segredos e sabores exóticos da culinária local, que é uma atração à parte para moradores e turistas.

A gastronomia da região é marcada por ingredientes únicos, como peixes de rio, frutas exóticas e raízes. Os pratos refletem a forte ligação do povo com a floresta e seus recursos, proporcionando uma experiência cultural que vai além das apresentações na arena. É uma imersão completa nos costumes e tradições da Amazônia.

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Para quem visita a ilha ou simplesmente quer conhecer mais sobre essa rica gastronomia, preparamos uma lista com cinco pratos que são a cara da culinária local.

5 pratos típicos para provar em Parintins

1. Tacacá

Uma sopa quente servida em cuias, que é a porta de entrada para os sabores amazônicos. A base é o tucupi, um caldo amarelo extraído da mandioca brava, misturado com goma de tapioca, folhas de jambu que adormecem a boca e camarão seco. É uma iguaria consumida tradicionalmente no fim da tarde.

2. Pirarucu de Casaca

Considerado o "bacalhau da Amazônia", este prato é uma explosão de texturas. Leva o peixe pirarucu desfiado e refogado, misturado com farinha d'água, leite de coco e cheiro-verde. O prato é finalizado com banana pacovã frita e batata palha, criando um contraste irresistível entre o doce e o salgado.

3. Maniçoba

Conhecida como a "feijoada amazônica", a maniçoba é um prato de preparo longo e sabor intenso. Sua base é a maniva, a folha moída da mandioca brava, que precisa ser cozida por pelo menos sete dias para eliminar o ácido cianídrico. Depois, são adicionadas carnes de porco e bovina, como em uma feijoada tradicional.

4. Tambaqui na Brasa

Um clássico que nunca decepciona, o tambaqui é um dos peixes mais apreciados da região. Servido assado na brasa, geralmente apenas com sal grosso, sua carne é suculenta e saborosa. As costelas do peixe são a parte mais famosa e disputada. Acompanha baião de dois, farofa e vinagrete.

5. Açaí amazônico

Esqueça a versão doce e cheia de acompanhamentos servida no resto do Brasil. Em Parintins e no Amazonas, o açaí é consumido puro, como um creme espesso e sem açúcar, servido como acompanhamento para pratos salgados, principalmente peixe frito e charque. Geralmente é servido com farinha d'água ou de tapioca.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.